"Мы знали, что 9 мая 1945 года в шесть часов утра по радио будет важное сообщение. В шесть утра мы включили приемник, и знаменитый Юрий Левитан с его неизменным "говорит Москва" объявил о Победе. Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — поделился воспоминаниями музыковед, специалист в области психологии музыкального исполнительства и педагогики Геннадий Цыпин.

Он рассказал, что в годы войны мальчишкой приходил в госпиталь, где лежали солдаты и офицеры с челюстными ранениями, и помогал им писать письма домой.

"Это было совершенно естественно, это было в радость, каждый старался помочь, как мог", — отметил он.

По его словам, люди выходили на улицу, потому что важно было быть всем вместе.

"Москвичи, конечно, стремились в центр, к Красной площади. Мы жили тогда в районе Земляного Вала, и я с мальчишками побежал к Красной площади. На Красной площади и в ее окрестностях в тот день было столько народа, как сейчас метро в часы пик утром: просто не протолкнуться, не пробиться", — рассказал Цыпин.

Он добавил, что если на улице встречался военный в форме, да еще с орденами или медалями, то его сразу же подхватывали на руки и начинали качать, не давали пройти.