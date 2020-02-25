"Марсотрясения имеют характеристики, уже наблюдаемые на Луне в эпоху "Аполлона", с большой длительностью сигнала — от 10 до 20 минут, из-за рассеивающих свойств марсианской коры", — приводятся в пресс-релизе ETH слова профессора Джардини.

Однако, в целом, по его словам, интерпретация сейсмических данных очень сложна, и в большинстве случаев можно определить только расстояние до источника, а не направление, в котором он находится. Тем не менее, что-то обнаружить удалось.

InSight приземлился в довольно тихом районе Марса, поэтому все зафиксированные сейсмические события происходили на некотором удалении от него. Эпицентры трех крупнейших марсотрясений были расположены в зоне разломов Cerberus Fossae, расположенной в 1500 километрах от места посадки.

Эта тектоническая система грабенов образовалась в результате динамического стресса, вызванного проседанием крупнейшего потухшего вулкана Марса — горы Элизий, что является убедительным доказательством того, что сейсмическая активность на Марсе является не только следствием охлаждения, по аналогии с Лунной, но и тектонических процессов в марсианской коре.

Зона Cerberus Fossae считается самым молодым регионом Марса с точки зрения тектоники и вулканизма. Данные показывают, что вулкан Элизий был активен последние 10 миллионов лет — совсем недавно, с точки зрения возраста планеты — и отголоски этого процесса ощущаются до сих пор.

Ранее было обнаружено, что некоторые из молодых лавовых потоков имеют признаки разрушения в результате землетрясений менее 2 миллионов лет назад. Это самые молодые признаки серьезной тектонической активности на Красной планете. Поэтому, отправляя сейсмический прибор на поверхность Марса, ученые были готовы фиксировать марсотрясения. Но результаты SEIS, по словам исследователей, превзошли все ожидания.

Ученые во главе с Доменико Джардини (Domenico Giardini) из Швейцарской высшей технической школы (ETH) в Цюрихе, отвечающие за контроль электроники сейсмометра SEIS, сообщают в статье, что на сегодняшний день зафиксировано уже более 450 марсотрясений различной мощности. То есть на планете происходит в среднем одно сейсмическое событие в день. Это очень интересный результат, потому что планетологи считают Марс тектонически спокойной планетой, у которой отсутствует тектоника плит — механизм, который создает основную сейсмическую активность коры Земли. На Луне, где нет тектонических плит, сейсмическая активность вызвана медленным охлаждением космического тела, которое происходит с тех пор, как Луна сформировалась 4,5 миллиарда лет назад.