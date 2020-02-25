ЗАМАНА - В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

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25 февраля, 2020. Вторник 13:11
В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

Внимание, МЧС предупреждает!  В последующие 8-10 часов по районам у моря и по районам республики стоит ожидать серьезное усиление северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду. Высота волн достигнет 2,0-3,0 м. 

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение
Информация

В соответствии с прогнозом погоды, главное управление МЧС РФ по РД готовы быстро реагировать на возможные ситуации чрезвычайного характера.

При такой силе ветра гражданам рекомендуется:

1. Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в помещение (можно в подвал), обрезать сухие деревья, способные нанести вред вашему дому;

2. Автомобиль загнать в гараж, при отсутствии гаража авто нужно припарковать подальше от деревьев, а также плохо укрепленных конструкций;

3. При нахождении на улице обходите шаткие здания и дома с неустойчивой кровлей;

4. Не находитесь рядом с деревьями и разными сооружениями повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты);

При попадании в чрезвычайную ситуацию, когда вам требуется помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова любой экстренной службы с мобильного телефона «112» и «01» - со стационарного.

Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по региону: +7(8722)-39-99-99.

 

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