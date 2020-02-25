В Дагестане более 81 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Сильный ветер оставил без электричества более 81 тыс. человек в 116 населенных пунктах в Дагестане, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"25 февраля с 07:50 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110-35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО "Дагестанская сетевая компания" - региональная распределительная электросетевая компания. Управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа - ПАО "МРСК Северного Кавказа"). Без электроснабжения остались бытовые потребители 116 населенных пунктов (около 81 тыс. 700 человек). Мощность отключенных потребителей - 21,7 МВт", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 22 бригады в составе 68 человек и 23 единиц спецтехники.