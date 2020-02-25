Артём Здунов о развитии мелиорации в Дагестане: «Мы видим, что программа работает»

В понедельник, 24 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов в рамках поездки в Тарумовский, Кизлярский и Бабаюртовский районы осмотрел реконструируемые объекты мелиорации.

В частности, ознакомился Артём Здунов с реконструкцией межхозяйственного магистрального канала Таловка с сооружениями Таловской оросительной системы в Кизлярском районе.

Работы ведутся по программе «Развитие мелиоративного комплекса России». Проектом предусматривается расчистка канала и реконструкция гидроузлов «Шайтан-Прорва» и «Брянский». Общая стоимость реконструкции - 143,70 млн руб.

Реализация проекта позволит увеличить объём пропускаемой воды до проектной мощности и предотвратить выбытие из оборота 3 400 га сельхозугодий. Работа по расчистке канала ведётся в зимний период и на сегодняшний день на одном из участков уже произведена, полностью завершить расчистку планируется к поливному сезону текущего года. Благодаря проведенным мероприятиям, вода, проходящая по каналу, не разливается за его пределы и тем самым не представляет угрозы подтопления близлежащих территорий.

Аналогичные работы проведены и на магистральном канале им. Дзержинского. Сооружение готово к подаче воды потребителям, а это более 40 тыс. га сельхозугодий 22 горных районов республики, расположенных в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства.

По данным Минсельхозпрода РД, в целом на осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в минувшем году из федерального бюджета республике предоставлены субсидии в сумме около 300 млн руб. Помимо этого, из республиканского бюджета на развитие мелиорации дополнительно выделены свыше 480 млн руб. В том числе на гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия и на обводнение Черных земель и Кизлярских пастбищ (бурение артезианских скважин).

В настоящее время за счет проведения гидромелиоративных работ введены в эксплуатацию мелиорируемые земли площадью более 10, 31 тыс. га. Это и новые рисовые чеки, и капельное орошение многолетних насаждений.

Ввод в эксплуатацию новых мелиорируемых земель под посевы риса позволит в 2020 году получить с этих площадей урожай не менее 18,0 тыс. тон риса-сырца.

Кроме того, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова, проведены фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков, выполнены культуртехнические работы, пробурены шесть артезианских скважин, три из которых просубсидированы и введены в эксплуатацию.

В рамках федеральной программы «Экспорт продукции АПК» в целях увеличения производства экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции (баранина, рис) выполнены гидромелиоративные работы на орошаемых землях площадью 820 га при плане 750 га.

В реализации вышеуказанных мелиоративных мероприятий в 2019 году участвовали более 210 сельхозтоваропроизводителей из 26 муниципальных районов. Государственную поддержку получили 178 хозяйств. Преимущественно это хозяйства Кизлярского, Тарумовского и Бабаюртовского районов, где в большинстве своем введены в эксплуатацию новые рисовые чеки на площади более 2,3 тыс. га под урожай 2020 года.

Общий объем инвестиций сельхозтоваропроизводителей на развитие мелиоративного комплекса Дагестана в 2019 году составил более 1,3 млрд руб.

«В прошлом году мы приняли совместно с депутатским корпусом решение о выделении средств на мелиорацию. Магистральное проведение воды за Минмелиоводхозом – и это работает, а вот при выведении ее на площадки конкретных СПК возникали проблемы. Вода фактически не доходила до хозяйств. Это влияло на урожайность. Наша задача сегодня проверить, как велись работы, увидеть результаты. Там, куда мы подводим воду, в конечном итоге мы должны получить экономический эффект: увеличение площади посевов и урожайности. Важным моментом также является программа синхронизации работы нашей и Минмелиоводхоза. Везде, где есть магистральное подведение воды, мы должны делать разводку и делать это в тесной связке, чтобы не терять время. В целом мы видим, что программа работает, и в этом году ее обязательно продолжим под депутатским контролем», - прокомментировал Артём Здунов.