В 2019 году в Дагестане построено 3 тысячи 600 гектаров новых рисовых чеков

В понедельник, 24 февраля, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов в ходе рабочей поездки в северную зону республики ознакомился с тем, как идёт строительство новых рисовых чеков в Бабаюртовском и Тарумовском районах.

Так, в зоне отгонного животноводства Бабаюртовского района он осмотрел строящиеся СПК им.Ленина Хунзахского района рисовые участки площадью 120 га. Здесь уже проведены работы по возведению оросительно-дренажной сети, вертикальная планировка рисовых чеков, механическая очистка каналов с заросшими откосами, разравнивание отвалов при перемещении грунта, заменены старые гидротехнические сооружения.

Республика со своей стороны просубсидировала половину расходов – из регионального бюджета на строительство было выделено 12 млн руб.

После выхода на проектную мощность предприятием планируется ежегодно производить 540 тонн риса-сырца. В начале марта этого года по каналам системы будет пущена вода, а к концу года - получен первый урожай.

Ещё одно рисовое производство заработает скоро вблизи села Карабаглы Тарумовского района, где в этом году планируется завершить второй этап реализации инвестиционного проекта ООО «Кавказ».

На первом этапе реализации в конце прошлого года завершены работы на участке, занимающем 110 га. В целом же рисовые чеки здесь появятся на 300 гектарах земли.

В рамках проекта ведется реконструкция каналов и дрен, производство ремонта и замена отдельных гидротехнических сооружений, регулирующих подачу воды на участок орошения с капитальной планировкой рисовых чеков.

Как рассказали премьер-министру инициаторы проекта, в настоящее время начаты работы, отнесенные ко второму этапу. В частности, по строительству оросительно-дренажной сети. Производится мехочистка каналов с заросшими откосами, разравнивание отвалов при перемещении грунта. Требуется проведение вертикальной планировки рисовых чеков.

После выхода на проектную мощность здесь планируется ежегодно производить 1,3 тыс. тонн риса-сырца при урожайности 45 ц/га. При этом будут вовлечены в полезный оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, гарантирована водообеспеченность сопутствующих сельскохозяйственных угодий. Помимо этого, проект трудоустроит 15 человек. Важной деталью в данном случае является тот факт, что предприятие-инициатор занимается не только выращиванием риса, но и кормовых сортов.

Сметная стоимость строительства этого рисового участка - почти 54,5 млн руб. Частично проекту была оказана и государственная поддержка: Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД в 2019 году просубсидированы мероприятия по реализации 1 этапа в сумме 10,45 млн руб. По словам инвестора Нурутдина Омарова, на средства выделенные республикой была закуплена специализированная техника.

В целом в Тарумовском районе в прошлом году построено рисовых чеков на 1300 га, столько же будет дополнительно введено и в текущем. Прорывным шагом в развитии можно назвать и намеченное строительство в районе целого комплекса по переработке риса, включающего в себя завод и теплицу. Общая площадь новых рисовых чеков, построенных в 2019 году в Дагестане, составила 3 тысячи 600 гектаров.

В рамках общения с премьер-министром республики, инвесторы, занимающиеся рисовым делом, рассказали Председателю Правительства не только о своих достижениях, но и поделились проблемами. В их числе было названо недостаточное количество современной специализированной гидромелиоративной техники и значительный износ имеющейся сельхозтехники.

По итогам поездки Артём Здунов, положительно оценив проведенную работу по направлению развития рисоводства, дал ряд поручений коллегам.