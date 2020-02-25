В Бабаюртовском районе Артём Здунов осмотрел здание Новотанусинской средней школы

В зоне отгонного животноводства, расположенной на территории Бабаюртовского района, сегодня, 24 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов осмотрел новое и старое здания Новотанусинской средней школы Хунзахского района.

Построенное в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» современное образовательное учреждение на 100 мест отвечает всем требованиям и нормам: здесь имеются просторные учебные классы, большой спортивный зал, лицензированный медицинский кабинет и столовая. Школа уже оборудована всем необходимым для приема детей.

Однако для того, чтобы перевести школьников из рядом стоящего ветхого сооружения, где практически отсутствует отопление, новой школе необходимо получить лицензию. Тормозит процесс, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова, сложность с решением перевода земли сельхозназначения, на которой построен объект, в иную категорию.

Артём Здунов поручил совместно с парламентом найти пути законного выхода из положения и в самые кратчайшие сроки решить проблему, учитывая, что в старой школе условия не отвечают современным требованиям.