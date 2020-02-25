Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов

В воскресенье, 23 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов осмотрел два детских сада, которые будут введены в эксплуатацию в этом году.

В том числе глава дагестанского кабмина проверил ход строительства детского дошкольного учреждения в селе Шушия Новолакского района.

Детский сад, рассчитанный на 90 мест, строится в рамках госпрограммы Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района».

На его возведение из республиканского бюджета выделено почти 98 млн рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию летом. Также в этом году будет введено еще два детсада в этом районе.

По словам Артёма Здунова, средства на возведение детских учреждений предусмотрены в бюджете республики в полном объеме. «Необходимо работать, не снижая темпов, чтобы своевременно освоить средства и сдать объект в срок», - поручил всем ответственным премьер-министр.

В целом за последние годы в рамках программных мероприятий на территории Новостроя введены в эксплуатацию семь школ на более чем 2 тысячи ученических мест, 4 детских сада – на 500 мест, больница, объекты водоснабжения и газификации, выделяются средства на строительство наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Если в селе Шушия строительство детского сада еще ведется, то дошкольное учреждение на 280 мест в Каспийске уже практически завершено. Просторный детский сад, в котором расположились 12 групп, для каждой из которых есть своя игровая площадка во дворе, возведен в рамках ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Заказчиком работ выступал ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности», подрядчиком – ООО «Дагстройсервис». Общая сметная стоимость объекта составляет чуть более 201,8 млн рублей. За счет торгов было сэкономлено 3,4 млн рублей.

В настоящее время подано извещение для получения Заключения о соответствии объекта проектной документации. Его ввод запланирован на конец марта. Артём Здунов, положительно оценив проведенную работу, лично убедившись в том, что для детей созданы комфортные условия, поручил особое внимание уделить и безопасности малышей, в том числе во время прогулок на детских площадках.

В этот же день премьер-министр проинспектировал ход реконструкции автомобильной дороги «Манас – Зеленомосрк – Аэропорт» км 0 – км 13,7, начатой в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К концу 2019 года были выполнены работы на сумму 422,5 млн рублей, введено в эксплуатацию 5 км. В текущем году запланированы работы на 383,3 млн рублей с вводом в эксплуатацию оставшегося участка автодороги. В результате с 4 по 13 километр автодороги будет обустроено 4-полосное движение с разделительным ограждением. Кроме того, в рамках реконструкции появятся автобусные остановки, ограждения и светофоры. При этом отдельное внимание будет уделено коммунальной инфраструктуре, проходящей вдоль дороги, – вся она переносится на безопасное расстояние.

В связи с благоприятными погодными условиями работы, запланированные на 2020 год, уже начаты.