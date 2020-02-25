Артём Здунов: «Фабрика предпринимательства» – это, прежде всего, история о находчивости и смелости»

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов сегодня, 21 февраля, принял участие в итоговом мероприятии выпускного «Фабрика предпринимательства». Оно состоялось в стенах исторического парка «Россия – моя история». Участниками мероприятия стали учащиеся школ и вузов республики, а также предприниматели среднего и малого бизнеса, которые стали слушателями курсов по развитию собственного дела.

Отметим, в 2019 году в регионе был реализованцелый комплекс мероприятий для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей в рамках исполнения регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Так, для школьников и студентов младших курсов прошла Олимпиада по предпринимательству, в которой приняли участие более 5000 человек со всей республики. Для школьников 14-17 лет был проведен курс «Фабрика-Дети», направленный на развитие предпринимательского мышления. А для потенциальных и начинающих предпринимателей был запущен курс «Фабрика-Старт». В его рамках участники создавали бизнес «с нуля» под руководством наставников-действующих предпринимателей. Участники, показавшие лучшие результаты, получат инвестиции на развитие бизнеса. В рамках курса для действующих предпринимателей «Фабрика ПРО» участники получили практические бизнес-инструменты, готовые к внедрению. Все курсы были доступны к обучению в формате онлайн на базе платформы.

Говоря о результатах реализации мероприятий, стоит отметить, что количество физических лиц – участников федерального проекта – составило 8759 человек, число обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 1705 человек.

Первым делом Артём Здунов ознакомился с представленными в фойе проектами, многие из которых положительно охарактеризовал и назвал перспективными. Среди них были самые разные направления – изготовление брелков с государственным номером и обложек для автодокументов с логотипом авто, индивидуальный пошив мужских рубашек и жилетов на заказ, ботанический сад, товары для животных и так далее.

Затем, в рамках выпускного «Фабрики предпринимательства», были подведены итоги, также выступили лучшие команды и состоялось награждение победителей. В финал вышли участники, которые наиболее впечатлили своими достижениями. Каждый из них презентовал свой проект и поделился историей его создания.

О слагаемых успеха проекта Floristique рассказала его основатель Альбина Магомедова. Её история стала примером того, как хобби может превратиться в источник дохода. После прохождения курса «Фабрика предпринимательства» Альбина получила первые заказы, в том числе и корпоративные. На данный момент ведутся ремонтные работы в коммерческом помещении.

Презентуя свой проект Shopper, который предполагает производство аксессуаров ручной работы из натуральной кожи, Арсен Таилов рассказал о том, как он смог организовать бизнес по изготовлению эксклюзивных изделий. По итогам курса «Фабрика предпринимательства» ему удалось увеличить рекорд по продажам, также проведена работа над позиционированием, представляемой линейкой, сервисом.

Основатель проекта по производству фермерских инкубаторов Баграм Магомедов в свою очередь сообщил о том, как у него появилась подобная идея, каким был стартовый капитал и других аспектах бизнеса. Благодаря пройденному курсу, он наладил весь технологический процесс и смог увеличить продажи.

Обращаясь к собравшимся, Артём Здунов подчеркнул, что было интересно услышать информацию о новых проектах, которые появились в Дагестане. Делясь своими впечатлениями о проекте, он отметил: «Фабрика предпринимательства» – это хорошая история, которая сейчас развивается на территории России и СНГ. Это хорошая история о бизнесе, но и не только о нём. Именно небольшим, но продвижным шагам учат на «Фабрике предпринимательства». За это большое спасибо основателю проекта АйдаруБулатову. Присутствующие здесь предприниматели делятся своими успехами и теми сложностями, с которыми они сталкивались. Поэтому «Фабрика предпринимательства» – это, прежде всего, история о находчивости и смелости. Пока не начнёшь лично заниматься каким-то вопросом, не обратишь внимание на трудолюбие и свои навыки, ничего не получится. Но как только ты начинаешь действовать, начинают работать институт и наставники. Очень важны наставники, которые стали первыми учителями в бизнесе, многому научили и от чего-то предостерегли. Отрадно, что в Дагестане институт наставничества развивается и действующие бизнесмены помогают начинающим. Всё на самом деле зависит от нас самих, с божьей помощью, трудолюбием и смелостью можно сделать всё, что угодно. Я хочу пожелать всем успехов, особенно выпускникам, хороших финансовых результатов, побольше знакомств. Самое главное – вы работаете для себя и для людей. Мне было очень приятно узнать, что начинающие предприниматели уже открывают новые рабочие места. Это очень социально-ответственная роль. Желаю вам дальнейших успехов!».

В конце мероприятия идейный вдохновитель проекта «Фабрика предпринимательства» и его руководитель, доктор экономических наук, Председатель Совета директоров группы компаний Bulatovgroup Айдар Булатов подвёл итоги. Лучшим проектом курса «Фабрика-Старт» в Дагестане в 2019 году был признан Floristique, реализуемый Альбиной Магомедовой. Второе и третье место заняли, соответственно, Баграм Магомедов и Арсен Таилов. Каждый из призёров получил чек на определённую сумму денег, которые помогут им в дальнейшем развивать проекты.