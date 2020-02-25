В Махачкале открылась первая бизнес-школа «БИСОМ»

В открытии школы принял участие первый вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов, президент ассоциации бизнес-сообщества Махачкалы Абдулхаким Пахрудинов, руководство Дагестанского государственного университета и предприниматели региона.

Открывая встречу, декан экономического факультета ДГУ Мурад Исаев поприветствовал учащихся и отметил, что помимо учебного процесса необходимо заниматься практической деятельностью. «Сегодня мы успешно создали коллаборацию, где академия “БИСОМ” будет интегрирована на площадке экономического факультета. Отрадно осознавать, что из 21 победителя конкурса “Я – профессионал” 7 – это студенты нашего факультета и все они уже трудоустроены. 45 студентов проходят стажировку в компании “Визаж-холл”. Мы благодарны за такие возможности и надеемся на плодотворное сотрудничество и дружбу», – отметил Исаев.

О цели создания бизнес-школы при университете рассказал президент ассоциации бизнес-сообщества Махачкалы Абдулхаким Пахрудинов. «Это единственное учебное заведение, которое имеет свой замкнутый цикл. То есть здесь мы отбираем студентов путем тестирования, потом в течение 9 месяцев обучаем и трудоустраиваем. Большинство выпускников академии с вашего факультета, поэтому и было принято решение интегрировать школу именно здесь. Самое ценное в школе – это преподавательский состав. Бизнес-школа – это не коммерческий проект, сейчас оплата за учебу чисто символическая. Если будут трудности в оплате, то и здесь “БИСОМ” готов взять все расходы на себя», – сказал он.

Далее Абдулхаким Пахрудинов напомнил, что на встрече присутствует первый вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов, который заинтересован в создании качественных кадров и готов всегда поддержать молодых и грамотных специалистов. «У вас есть отличная возможность получать знания и проходить практику не только в бизнес-нише, но и в госучреждениях, в министерствах и ведомствах региона», – сказал он, добавив, что выпускники этого потока отправятся в инновационный центр «Сколково» с ознакомительной миссией.

В свою очередь первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов отметил необходимость в обучении и прокачке предпринимательских навыков, и подробно остановился на каждом из них. «Главные навыки предпринимателя – это самостоятельность, умение ставить краткосрочные задачи, быть готовым к неудачам, потому что 80% результата не оправдает себя, помнить, что деньги не самоцель, цель – проект и его реализация, понимать в чем отличие дохода от прибыли. Говоря о конкурсе “Я – профессионал” считаю, что это люди, в которых уже заложена предпринимательская жилка. В первую очередь, эти навыки нужны государственному служащему и вообще всем людям, которые хотят развиваться и расти, как профессионалы», – сказал он.

Встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ», на которой студенты экономического факультета задавали интересующие их вопросы, касательно школы и стажировки учащихся в учреждениях и бизнес-сообществах Махачкалы.