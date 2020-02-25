В столице Дагестана состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Зал был полон и, конечно, зрителями в основном были сильная половина человечества: ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, военнослужащие, члены совета ветеранов республики и города, кадеты 1-го Дагестанского кадетского корпуса им. генерала Трошева и др. От имени руководства республики и ее столицы гостей поздравили первый запред Анатолий Карибов и заместитель мэра Запир Алхасов. Весь этот чудесный праздник стал признанием в любви в адрес защитников Отечества от прекрасной половины и со сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий. По словам начальника столичного Управления культуры Фарид Абалаева, праздничный концерт, в первую очередь, проходит под эгидой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая является святой для всего нашего народа. – Поэтому хотелось бы, чтобы этот концерт всем доставил удовольствие, напомнить о тех славных вехах, о тех потерях и победах, – отметил Абалаев. Праздничная программа продолжилась концертом. Открыл мероприятие Военный оркестр 102-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации, исполнивший Приветственный марш. Множество ярких и красочных номеров было подготовлено участниками – воспитанниками детских школ искусств, солистами Детской филармонии города Махачкалы, артистами дагестанской эстрады и вокальными и хореографическими коллективами республики. На концерте звучали лирические и патриотические песни, но основной темой концертной программы были, конечно же, песни о любви к России. Мероприятие прошло на одном дыхании и подарило зрителям массу положительных эмоций и хорошее настроение.