В Новолакском районе состоялось открытие парка «Дружба» и памятника участникам Великой Отечественной войны

В Новолакском районе (Новострой) состоялось открытие парка «Дружба» и памятника участникам Великой Отечественной войны — выходцам из сел Ахар и Шушия.

Об этом сообщается на официальном Инстаграм-аккаунте Администрации Главы и Правительства РД. В торжественном мероприятии приняли участие премьер-министр Дагестана Артём Здунов и Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов. Открывая мероприятие, Артем Здунов поздравил присутствующих с Днём защитника Отечества. В своем выступлении премьер-министр также отметил важность реализации программы «Местные инициативы» в городах и районах республики, в рамках которой и была открыта общественная территория.

Выступая перед собравшимися, Владимир Иванов отметил важность того, что инициатива строительства парка принадлежит жителям района. Она была поддержана местными властями и меценатами.

В парке расположены памятник участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., этно-выставка традиционной культуры «Годекан», детский городок, спортивная воркаут-площадка и искусственный водопад.

