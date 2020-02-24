«Защита Отечества – долг каждого мусульманина»

Мы все обязаны быть патриотами нашей великой страны, ведь патриотизм есть то самое чувство любви к Родине.

Российское государство исторически формировалось как многонациональное. Российская армия — важнейшая составляющая российской государственности, на протяжении всей последующей истории становилась все более полиэтничной и поликонфессиональной.

Участие представителей исламской религии в жизни армии имеет многовековую историю и в силу исторических причин большая часть этой истории выпадает на период существования Российской империи, ее армии и флота. В 1874 году в Российской империи введена всеобщая воинская повинность.

Срок службы в сухопутных войсках был установлен в 15 лет (6 лет действительной службы и 9 лет запаса), в отдельных округах и на флоте – 9 лет (7 лет действительной службы и 2 года запаса). На Кавказе общий порядок призыва в армию был распространен не сразу — в 1893 году, к тому же здесь солдаты несли службу в войсковых частях на родине. Характерно, что призванные лица обязательно приносили присягу в присутствии духовного лица своего вероисповедания.

Вся дальнейшая история Отечества показывает, что существовал достаточно распространенный опыт использования священнослужителей в армии. Власти не могли не осознавать важность настроя среди мусульман, оказавшихся в рядах, защищающих общество и искали принципы взаимодействия имамов со служащими, отражая их в законе и реализуя в повседневной жизни. Современные Вооруженные Силы Российской Федерации сохраняют в своем составе примерно то же соотношение представителей разных конфессий, что имелось в имперской России.

Ислам по своей основе стремится не к войне, а к миру и согласию. Религия учит нас, что одним из важнейших факторов процветания страны является патриотизм её граждан. От сподвижника Пророка (Салляллаху аляйхи васаллям) Али передается: «Державы процветают любовью к Родине».

Защита Отечества, интересов государства, забота о его безопасности — дело благородное и достойное настоящего мужчины. Для предотвращения нападения врагов и защиты Отчизны нужна сильная боеспособная армия. На сегодняшний день в России уже существует и продолжает активно разрабатываться оружие, которому нет аналогов мире, что не может не воодушевлять.

Сейчас среди исламской молодежи активно распространятся сомнительно мотивированные домыслы о нежелательности и даже запрете прохождения службы в рядах вооруженных сил по призыву. Однако Ислам к воинской службе относится вполне позитивно. Если мы взглянем на времена жизни пророка Мухаммад (Салляллаху аляйхи васаллям), то увидим, что в то время было некое подобие армии, были войска, отряды. Некоторые ученые, изучая жизнь сподвижников и жизнь пророка (Салляллаху аляйхи васаллям) даже проводят параллели между современными спецслужбами, такими как например ФСБ, так как был ряд сподвижников, выполнявших те или иные поручения.

Право каждому полноценно исповедовать свою религию, соблюдая все ее столпы и предписания закреплено Конституцией Российской Федерации — основополагающим законом нашего государства: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

Стране небезразлична судьба молодых мусульман, несущих нелегкую службу в военно-силовых структурах. Государство стремится к тому, чтобы воспитать их как защитников родины, не слепо отбывающих повинность, а достойно, с пониманием выполняющих свой воинский, гражданский и патриотический долг. В настоящее время в российской армии создаются условия для соблюдения прав верующих военнослужащих. В каждом соединении войск, больших военных вузах строятся храмы и открываются молельные комнаты, изыскиваются возможности соблюдать посты и все остальные фундаментальные обязанности Ислама.

Одним из приоритетных направлений такой работы стало привлечение к службе представителей военного духовенства для поддержания духовно-религиозной свободы верующих военнослужащих. Россия — родина десятков мусульманских народов и их судьбы неразрывно связаны между собой. Стоит задуматься, что не зря один из важнейших постулатов Ислама – это мысль о том, что любовь к Родине является частью веры, ее признаком. Ислам всегда воспитывал сильную личность, пробуждал в мужчине дух борца, воина, защитника тех, кто слабее. История нашего государства на своих страницах хранит сотни достойных примеров подвигов героев-мусульман на полях битв за свои земли.

В годы Великой Отечественной войны сыны Ислама не жалели сил для борьбы с фашистскими захватчиками и освобождения захваченных земель. Имамы мечетей призывали делать пожертвования в пользу армии и молиться за победу. Среди Героев Советского Союза, проявивших доблесть в 1941–1945 гг., были татары (161 человек) и башкиры (39), народы Дагестана (28), чеченцы (6) и ингуши (3), балкарцы (1) и кабардинцы (7), азербайджанцы (43) и казахи (96), узбеки (69) и туркмены (18), киргизы (12) и таджики (14), абхазцы (5), и представители других мусульманских народов.

Амет-Хан Султан – дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии, заслуженный летчик-испытатель СССР, почетный летчик Франции, почетный гражданин городов Ярославль, Мелитополь, Алупка и Республики Крым. Вошедший в годы Великой Отечественной войны в десятку лучших летчиков-асов, в мирное время Амет-Хан Султан стал испытателем новой авиационной и космической техники. Его по праву можно назвать выдающейся личностью XX века. Ведь недаром на стене парижского аэропорта, на памятной доске выгравированы слова «Летчик от Бога». Отец – Султан, лакец (родом из аула Цовкра, Дагестан), мать Насибе Садла – крымская татарка.

За время Великой Отечественной войны он совершил 603 боевых вылета (из них 70 — на штурмовку живой силы и техники противника), провел 152 воздушных боев, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов противника. Его имя стало легендой, символом искусного полета и безграничной остроты ума. После войны он становится летчиком-испытателем в Летно-исследовательском институте имени М. Громова. При его непосредственном участии создается новая отечественная авиация, которую не знал мир. Амет-Хан Султан участвовал в осуществлении космической программы.

Прежде чем Юрий Гагарин и его товарищи по отряду космонавтов поднялись в космос, навыки действий в условиях невесомости они отрабатывали на специально оборудованном самолете Ту-104, который пилотировал Амет-Хан и его коллеги. Испытав не одну сотню летательных аппаратов, Амет-Хан Султан дал путевку в жизнь тем самолетам, которые заявили о совершенно новой авиации, определив перспективу ее развития на многие годы вперед.

1 февраля 1971 года Амет-Хан Султан погиб в небе вместе с экипажем во время испытания мощного двигателя на летающей лаборатории Ту-16ЛЛ. Дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан был награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и шестью медалями. Его имя носят площадь в Симферополе, улицы в городах Крыма, а также улица в Волгограде, Жуковском, Махачкале, горный пик в Дагестане. Его именем названы аэроклуб, школы, в Алупке работает музей имени Амет-Хана Султана, а в покоренном им небе летает планета, названная его именем.

Бронзовый бюст прославленного летчика установлен в его родном городе Алупка, а также в Махачкале, где его именем также назван аэропорт. Поэтому нельзя забывать, какое значение имеет единство всех народов и всех национальностей в служении во имя защиты нашей родины. Как только молодые люди начнут осознавать свою принадлежность к Отечеству, ту ответственность, которую несет каждый за сохранность жизней и свободы жителей своей многонациональной страны и, в том числе, тысяч мусульман ее населяющих, имеющиеся у молодёжи предубеждения о призыве на воинскую службу отпадут сами собой.

Защита родины — святой долг мусульманина. Вставая на защиту родной страны, он в первую очередь защищает своих братьев по вере, свой дом и семью, культуру, традиции, свою религию и убеждения. Ислам высоко ценит воинский долг, а служба в армии и защита границ родины — честь для каждого верующего.