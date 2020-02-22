ЗАМАНА - Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»

Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»

Автор
22 февраля, 2020. Суббота 12:16
Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»

Добрый день! Главный архитектор Дербента Иса Магомедов в эти дни принимает участие во втором модуле программы профессионального развития для российских архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муниципалитетов «Архитекторы.РФ».

Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»
Информация

Программу реализует Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» совместно с ДОМ.РФ и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Участниками программы являются практикующие архитекторы, урбанисты и градостроители, представители сферы государственного и муниципального управления. В рамках программы они посещают известные архитектурные бюро Европы, знакомятся с лучшими реализованными жилыми проектами и общественными пространствами. Программная дирекция разработала для участников два направления по европейским городам. Иса Магомедов является участником «южного» маршрута, в рамках которого предусмотрено посещение Парижа, Бордо, Амстердама и Роттердама. Специалисты из России изучают опыт европейских профессионалов в сфере градостроительства, архитектуры и благоустройства общественных пространств, чтобы использоваться полученные знания в работе над изменением облика российских городов.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top