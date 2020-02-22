Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»

Программу реализует Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» совместно с ДОМ.РФ и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Участниками программы являются практикующие архитекторы, урбанисты и градостроители, представители сферы государственного и муниципального управления. В рамках программы они посещают известные архитектурные бюро Европы, знакомятся с лучшими реализованными жилыми проектами и общественными пространствами. Программная дирекция разработала для участников два направления по европейским городам. Иса Магомедов является участником «южного» маршрута, в рамках которого предусмотрено посещение Парижа, Бордо, Амстердама и Роттердама. Специалисты из России изучают опыт европейских профессионалов в сфере градостроительства, архитектуры и благоустройства общественных пространств, чтобы использоваться полученные знания в работе над изменением облика российских городов.