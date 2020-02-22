Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!

Мозгобойня – это квиз. Игра в вопросы и ответы в барах и ресторанах нашего города. Больше всего она похожа на классный корпоратив в кругу друзей с элементами соревнования.



Мозгобойня – это 2,5 часа насыщенной игры. Чаще всего это 7 туров по 7 вопросов. Вопросы с текстами, музыкой, видео и другими форматами каждый раз создают уникальную атмосферу.