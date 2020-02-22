ЗАМАНА - Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!

Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!

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22 февраля, 2020. Суббота 12:14
Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!
Мозгобойня – это квиз. Игра в вопросы и ответы в барах и ресторанах нашего города. Больше всего она похожа на классный корпоратив в кругу друзей с элементами соревнования.
Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!
Информация
Мозгобойня – это 2,5 часа насыщенной игры. Чаще всего это 7 туров по 7 вопросов. Вопросы с текстами, музыкой, видео и другими форматами каждый раз создают уникальную атмосферу.
 
Мозгобойня – это всегда эмоции. Восторг от отгаданного вопроса или досада от момента, когда был так близок к ответу, – не важно. Игра никого не оставляет равнодушным.
Дата: 25 февраля
Время: 19:30 (пожалуйста, не опаздывайте!)
Место: караоке-ресторан "Афалина" на Портовском шоссе 3А
Instagram: mzgb_mkh
Регистрация: на portal.mozgo.com

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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