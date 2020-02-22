В пятницу, 21 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов в рамках встречи с представителями группы компаний «МЕДСИ» обсудил перспективы взаимодействия в части развития в регионе высокотехнологичной медицинской помощи.

По словам Константина Чистякова, компанией накоплен значительный экспертный опыт по целому ряду направлений в здравоохранении. Основанная в 1996 году, Группа компаний «МЕДСИ» обладает широкой сетью российских частных медицинских клиник. В имеющихся 25 клиниках в Москве и Московской области, а также в 10 региональных, оснащенных самым современным оборудованием, ежегодно проводится более 22 тысяч высокотехнологичных операций. Медицинскую помощь здесь получают в таких областях, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, урология и гинекология. При этом большое значение имеют не только используемые технологии, но и компетенции: «У нас работают не просто ведущие врачи, есть уникальные специалисты, приезжающие из разных регионов, доктора медицинских наук. К примеру, наш главный уролог Сергей Котов - заведующий кафедрой, профессор кафедры урологии и андрологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Если брать рентгенхирургию, то это профессор Александр Осиев, являющийся экспертом по сложным патологиям сосудов сердца. Хочу заметить, что наши клиники принимают пациентов со всей страны, в том числе и по медполисам», - рассказал о возможностях представитель компании «МЕДСИ».

Говоря о планах по расширению сети клиник по стране, Адель Вафин перешел и к сотрудничеству в этой части с Дагестаном: «Мы готовы учить специалистов республики. Наша позиция такова: если мы приходим в регион, то приходим с технологиями, компетенциями, новыми возможностями. Сейчас нам важно определиться, на какие направления нацелить общие усилия».

Именно над этим, прежде всего, над определением важнейших направлений в области медицины, где дагестанцам крайне необходима сегодня высококвалифицированная помощь, представители компании совместно с органами исполнительной власти республики, отвечающими за здравоохранение, будут работать в течение ближайших дней.

Главная задача этой работы, как отметил в ходе встречи Артём Здунов, - прийти в конечном итоге к такому результату, который позволит обеспечить дагестанцев высокотехнологичной медицинской помощью в пределах республики. Кроме того, по мнению премьера, не менее значимым станет и создание в этой связи новых высококвалифицированных рабочих мест для врачей.

«В рамках сотрудничества с АФК «Система», которое находится под личным контролем Главы республики Владимира Васильева, мы планируем открыть современную клинику. Мы четко знаем, что есть ряд позиций в сфере медицины, которые мы пока не можем обеспечить в регионе, и дагестанцы вынуждены выезжать за его пределы. Сегодня перед нами поставлена цель – обеспечить оказание этой медпомощи у нас. И в вашей большой группе мы видим стратегического партнера», - прокомментировал премьер-министр республики, обращаясь к гостям.