В селении Карабудахкент открыли новый детский садик

В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава МР "Карабудахкентский район" Махмуд Амиралиев, помощник прокурора Карабудахкентского района Зарема Аджиева начальник Управления образования района Тажли Хизриева, начальник Управления социальной политики Гюльжанат, руководители ДОО района, представители СМИ, родители.

Открытие детского сада стало возможным, благодаря вложенному труду и огромно6му мастерству Саидова Абдулмугида Абдуллаевича и Саидовой Гульженнет Ахмедовны при поддержке администрации района. Приветствуя родителей, коллектив и будущих воспитанников дошкольного учреждения, Махмуд Гусейнович подчеркнул важность этого мероприятия. Он отметил, что МБДОУ «Детский сад №25 «Аистенок» является 7-ым по счёту в ряду дошкольных образовательных учреждений, открытых за последние 3 года за счет реконструкции жилых помещений. При поддержке частно-государственного партнерства открыты: МБДОУ «Детский сад №15 «Звездочка» с. Агачаул, МБДОУ «Детский сад №18 «Ясмина» с. Новый Параул, МБДОУ «Детский сад №20 «Счастливый малыш» с. Агачаул, МБДОУ «Детский сад №21 «Волшебник» с. Губден, МБДОУ «Детский сад №22 «Замок детства» с. Гурбуки, МБДОУ «Детский сад №23 «Страна чудес» с. Гурбуки.

Завершая свою речь, Глава района пожелал родителям и работникам дошкольного учреждения крепкого здоровья и сил в воспитании достойного поколения жителей с. Карабудахкент.

Заместитель руководителя детского сада Салаватова Русайдат Салаватова выразила слова благодарности всем, кто помогал, в открытии дошкольного учреждения. Она заверила, что ее коллектив будет стараться работать так, чтобы дети с. Карабудахкент были самыми здоровыми, счастливыми и развитыми. Торжество сопровождалось выступлениями воспитанников детского сада со стихами, а также с танцевальными номерами дошкольных учреждений: МБДОУ «Детский сад №16 «Золушка» с. Карабудахкент и ЧДОУ «Детский сад «Добрая няня» с. Карабудахкент. После торжественной части, разрезав символическую красную ленту, гости осмотрели детский сад. Дошкольное учреждение представляет собой новое современное здание с игровыми комнатами, уютными спальнями, медицинским кабинетом и пищеблоком. Красиво и интересно обустроенная территория детского сада, а также приятный интерьер в группах будут создавать отличное настроение у детей, родителей и сотрудников.