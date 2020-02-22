ЗАМАНА - В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай»

В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай»

Автор
22 февраля, 2020. Суббота 10:18
В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай»

В Дагестане с 23 по 25 февраля пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай» в рамках реализации проекта Республиканская школа социального проектирования «Dagestan Project» в Махачкале.

В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай»
Информация

В работу форума будут вовлечены сотрудники Федерального агенства по делам молодежи и экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов из разных регионов России. Ожидается приезд следующих экспертов: Елена Сафина: заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Дом молодёжи Санкт-Петербурга», эксперт конкурсов молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), эксперт региональных грантовых конкурсов, победитель и эксперт всероссийских и международных конкурсов в области социального проектирования и педагогических инноваций. Дарья Зинковская: директор АНО «Институт социально-креативного развития актива»; федеральный эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодежи и ряда иных грантовых организаций; председатель Международного союза ораторов; член Клуба Горчакова; эксперт и тренер федеральных и международных площадок. Александр Киндаев: младший научный сотрудник отдела научных исследований Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный технологический университет», эксперт всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, эксперт грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций, эксперт всероссийского конкурса «Доброволец России».

 

Прочитано 20 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top