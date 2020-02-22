В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай»

В Дагестане с 23 по 25 февраля пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай» в рамках реализации проекта Республиканская школа социального проектирования «Dagestan Project» в Махачкале.

В работу форума будут вовлечены сотрудники Федерального агенства по делам молодежи и экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов из разных регионов России. Ожидается приезд следующих экспертов: Елена Сафина: заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Дом молодёжи Санкт-Петербурга», эксперт конкурсов молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), эксперт региональных грантовых конкурсов, победитель и эксперт всероссийских и международных конкурсов в области социального проектирования и педагогических инноваций. Дарья Зинковская: директор АНО «Институт социально-креативного развития актива»; федеральный эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодежи и ряда иных грантовых организаций; председатель Международного союза ораторов; член Клуба Горчакова; эксперт и тренер федеральных и международных площадок. Александр Киндаев: младший научный сотрудник отдела научных исследований Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный технологический университет», эксперт всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, эксперт грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций, эксперт всероссийского конкурса «Доброволец России».