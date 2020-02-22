В Дагестане в 2019 году отремонтировали домов в два раза больше запланированного

Фонд капитального ремонта Республики Дагестан в прошлом году отремонтировал 99 многоквартирных домов вместо запланированных 50. На эти цели было направлено свыше 360 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы регионального фонда капремонта Мурад Исаев.

"По краткосрочному плану на 2019 год фонд должен был отремонтировать 50 многоквартирных домов. Но благодаря увеличению собираемости взносов в рамках программы капремонта в 2019 году фонду удалось отремонтировать 99 многоквартирных домов общей площадью свыше 311 тыс. кв. м в разных муниципалитетах республики", - сказал руководитель пресс-службы.

По его словам, большинство отремонтированных многоквартирных домов находится в таких городах, как Махачкала (35 домов), Избербаш (18 домов), Каспийск (14 домов), Дербент (11 домов). Также девять домов отремонтировано в Ботлихском районе.

"В этих домах проведены такие работы, как замена кровли, инженерных коммуникаций, обновление фасада зданий. Всего на эти цели в прошлом году было направлено чуть более 362 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2018 году в регионе было отремонтировано 50 домов на сумму более 259,6 млн рублей.