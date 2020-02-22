Глава Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарова напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Минобрнауки Дагестана приглашает родителей одиннадцатиклассников принять участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет в пяти городах республики 28 февраля.

Акция посвящена Году памяти и славы и для написания ЕГЭ в этом году выбран предмет «История».

Единый день сдачи ЕГЭ родителями проводится во всех регионах России. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к госэкзаменам, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

«Данная акция задумана и реализуется Рособрнадзором для того, чтобы родители смогли познакомиться с правилами и процедурой экзамена, попробовать все на себе и понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного. Объяснить это своим детям и тем самым поддержать их. Ведь правильный психологический настрой и уверенность в своих силах имеют огромное значение при подготовке к ЕГЭ. И здесь очень важна роль семьи, родителей», - подчеркнула Уммупазиль Омарова.

Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Участники увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ) и, наконец, как выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года по истории.

В Махачкале акция пройдет в пункте проведения экзамена Гимназии № 13, Дербенте – в Гимназии Культуры мира, Избербаше – СОШ № 1, Кизляре – СОШ № 7, Хасавюрте – СОШ № 12.

Экзамен будет длиться час. Для участников акции правила такие же, как и для выпускников на госэкзаменах: при себе необходимо обязательно иметь паспорт и черную ручку. Телефоны, шпаргалки и прочие предметы запрещены.

Заявки для участия в акции принимаются до 26 февраля (включительно) по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (в письме необходимо указать ФИО, место жительства, контактные данные: номер телефона, e-mail).