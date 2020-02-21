Угрозы культурному наследию в парке им. Низами нет

В Дербенте начаты работы по комплексному благоустройству парка Низами Гянджеви. За проводимыми земляными работами наблюдают в соответствии с законодательством в сфере культурного наследия археологи ДФИЦ РАН.

В ходе работы были выявлены средневековые надмогильные саркофаги и археологи дважды останавливали проводимые работы на данных участках расположения саркофагов, о чем было уведомлено Агентство по охране культурного наследия РД.В таких случаях земляные работы переводились на другие участки строительной площадки.

Строители и археологи работают в тесном взаимодействии, предотвращая разрушение древних могил. Следует отметить, что ни одного древнего захоронения не разрушено. Возможные могилы располагаются на значительной глубине от выявленных надмогильных памятников.

Несмотря на это, в городе есть лица, которые пытаются перевести этот вопрос в политическую, религиозную и межнациональную плоскость.

Младший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Абдулла Абдуллаев, который вместе с коллегами проводит здесь исследовательские работы, сообщил, что выявленные надмогильные памятники датируются XI-XII веками, сами могилы находятся ниже уровня этих объектов на 1,5-2 м. Проектная глубина не выходит на уровень погребений, то есть строители никаким образом не задевают могилы, и тем более не смогут наткнуться на кости погребенных людей.

Как сообщил Абдулла Абдуллаев, фотографии, на которых видны разрушенные могилы и человеческие кости, были сделаны в 2014 году, в котловане под проектируемое тогда строительство спортивного комплекса. Их пытаются выдать за снимки, сделанные недавно, нагнетая ситуацию и противостояние.

Заместитель главы администрации Дербента Заур Эминов сообщил, что благоустройство парка имени Низами Гянджеви проводится на основании проекта, который прошел публичные слушания и получил положительное заключение государственной экспертизы.

По его словам, в составе проекта имеется специальный раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Кроме того, получено специальное разрешение, так называемый «открытый лист» на проведение археологических работ. Также заключено соглашение на сопровождение археологических работ на территории парка с уполномоченным государственным органом.

«Для нас принципиально важно, чтобы те мероприятия, которые проводятся администрацией города по созданию комфортных условий для горожан и туристов, не угрожали сохранности объектов культурного наследия», - обозначил Заур Эминов.

Напомним, что ранее территория парка находилась в заброшенном состоянии, превратилась в свалку строительных отходов и заросла бурьяном. Неоднократно дербентцы отмечали, что именно эта территория должна быть благоустроена в первую очередь.

В рамках благоустройства парка проектном предусмотрено размещении большого мультимедийного фонтанного комплекса, аналогов которому нет нигде в мире. Его строительство будет вестись за счет внебюджетных источников – это подарок городу от руководства Сбербанка России.