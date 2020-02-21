В Махачкале состоялся восьмой семинар Экспертной Медиашколы

На площадке Дагестанского государственного технического университета в Махачкале состоялся восьмой семинар Экспертной Медиашколы. Более 60 студентов различных направлений обучения собрались для обсуждения с экспертами проекта этапов возникновения и распространения фейковых новостей, методов работы по предотвращению тиражирования фейковой информации, возможностей работы с современными инструментами обработки медиаконтента.

Совместно с ведущим информационно-образовательной рубрики проекта, членом Союза журналистов России Владимиром Князевым и координатором проекта Викторией Лебедевой участники семинара разобрали различные случаи распространения ложной информации в мировом масштабе, изучили современные технологии и инструменты поиска информации в Интернете, а также рассмотрели случаи, когда несогласованность СМИ в подаче новостей местного уровня влияет на распространение слухов в сети, искажает исходную информацию и становится поводом для возникновения фейков.

В мероприятии принял участие начальник управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по информационной политике Зубайру Зубайруев. “Каждый из нас участвует в информационных потоках и важно, чтобы никто из нас не забывал задачу гармонизации межнациональных отношений. Важность этой темы никогда не снижалась, нам нужно чаще обращаться к ней. О силе информационного влияния на общество нет смысла говорить, ведь мы живем в информационном веке. Технологии меняются, факторы воздействия увеличиваются с каждым днем и крайне необходимо учиться противостоять им и не подпадать под их деструктивное влияние”, - подчеркнул важность проекта Зубайру Исаевич.

Коллектив Экспертной Медиашколы выражает благодарность ректору Дагестанского государственного технического университета за предоставленную помощь и активное участие в организации и проведении семинаров проекта.

Проект “Экспертная Медиашкола” реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.