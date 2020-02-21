Шесть сел Буйнакского района реализуют у себя проект «Местные инициативы»

В Буйнакском районе успешно реализовался проект «Местные инициативы», инициированный Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым. В селении Чиркей было обустроено первое мини- футбольное поле.

По словам, Главы Буйнакского района Камиля Изиева, программа поддержки местных инициатив — это механизм, позволяющий решать социальные проблемы местного уровня при активном участии самого населения.

«Это может быть ремонт дорог, организация водоснабжения, благоустройство территорий, обустройство спортивных площадок и многое другое. При этом жители участвуют как в определении проблем и подготовке инициатив, так и в их софинансировании и контроле за ходом реализации», — сказал Камиль Изиев.

Реализацией этого проекта заинтересовались и другие селения муниципалитета. Главы селений Кафыр – Кумух, Верхнее Казанище, Халимбекаул, Атланаул, Чанкурбе, Чиркей встретились с начальником отдела экономики, инвестиций и территориального развития Буйнакского района Абдулой Абдулаевым и начальником УКХ муниципалитета Закиром Муратбековым.

Абдула Абдулаев рассказал о сути программы в целом, ее основных механизмах, процедурах, ожидаемых результатах и задачах, которые стоят перед главами муниципалитетов в рамках данной программы.

«Проекты отбираются на конкурсной основе по ряду критериев: они должны быть выбраны населением на общем сходе, подготовлены совместно инициативной группой населения и администрацией поселения, обеспечены софинансированием со стороны населения и местного бизнеса», — сказал Абдула Абдулаев.

Главы сельских поселений заинтересовались программой и до 15 апреля 2020 года представят свои заявки на участие в данном конкурсе.