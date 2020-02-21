19 февраля Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов принял участие в семинар-совещании по вопросу перехода ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РД на механизм прямых выплат.

Мероприятие состоялось в Махачкале в Доме Дружбы с участием заместителя Председателя ФСС Российской Федерации Сергея Алещенко, управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Османа Эфендиева.

С 2011 года на территории России реализуется пилотный проект, предусматривающий выплаты работникам по обязательному социальному страхованию напрямую из ФСС. Речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Республика Дагестан наряду с другими субъектами переходит на прямые выплаты с 1 июля текущего года. В связи с этим, для ответов на все возникающие у работодателей региона по пилотному проекту вопросы, был организован семинар.

Первый вице-премьер в своем выступлении отметил, что Дагестану предстоит в интересах граждан реализовать важный проект, который соответствует задачам Послания Президента и способствует укреплению статуса России как социального и правового государства.

На мероприятии были озвучены преимущества нового порядка выплат. Для работодателей - это освобождение от функций по расчету пособий, упрощение процесса составления отчетов и отсутствие необходимости тратить собственные средства на выплаты. Плюсы для граждан: уменьшение конфликтных ситуаций с работодателем, в том числе в случаях прекращения деятельности организации; правильность и своевременность начисления пособий, самостоятельный выбор способа получения пособий.

Существующая схема взаимодействия: Работник сдает документы работодателю - Работодатель рассчитывает и выплачивает сумму пособия работнику - Работодатель перечисляет в ФСС страховые взносы, уменьшенные на сумму выплаченных пособий - ФСС возвращает работодателю выделенные недостающие средства.

Прямые выплаты: Работник сдает документы работодателю - Работодатель в течение пяти календарных дней передает реестр сведений в ФСС - ФСС рассчитывает и выплачивает работнику пособие в срок не позднее 10 календарных дней после принятия решения о выплате пособий.