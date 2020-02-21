В режиме онлайн: Бригады «скорой помощи» оснастили новыми планшетами

Дагестанская служба «скорой помощи» получила новое оборудование – планшеты. Гаджеты интегрированы с государственной информационной системой в сфере здравоохранения республики (РМИС). Планшеты уже поступили в распоряжение, их получили практически все бригады «скорой помощи» - закуплено более 200 штук, из них 144 в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Еще 470 устройств планируется приобрести в этом году.

Благодаря новинке бригады скорой помощи и медики стационаров получили возможность сразу же обмениваться данными о состоянии пациента. Врачи в больницах будут знать, какой предварительный диагноз поставлен скорой. Аудио- и видеосвязь между «скорой» и больницей может поддерживаться на протяжении всего пути. Сами медики экстренной службы ещё до осмотра больного смогут понимать, с какими проблемами столкнутся, у них появится доступ к электронной карточке с историей болезни. Уже в пути медики будут узнать об аллергии, хронических и других заболеваниях пациента. Более того в технику встроен навигатор, который поможет водителям скорой быстрее найти нужный адрес. По словам специалистов гаджеты должны помочь более оперативно реагировать на вызовы.

Как отмечают специалисты, нововведения помогут оказать пациенту более качественную помощь. Многие сотрудники «скорой» уже оценили все преимущества использования гаджетов. «Мы идем на вызов подготовленными. Знаем, какое оборудование нужно взять», - говорят медики. Однако не всех из них еще прошли специальное обучение.

Отметим, на одном из совещаний по вопросам работы единой централизованной диспетчерской службы, министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым было поручено профильным специалистам и главным врачам ускорить процесс перехода на новую систему всех бригад «скорой помощи», чтобы она полноценно функционировала по всей республике.