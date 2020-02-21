Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов

В рамках реализации полномочий по обеспечению законности при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания, в том числе реализующих свою продукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.08.2017 № 672 «О проведении проверок организаций торговли и общественного питания» в 2019 г. проведено 153 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу мяса и мясной продукции.



За выявленные в ходе проверок нарушения по фактам реализации мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность составлено 163 протоколов об административном правонарушении. Вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 821,5 тысяч рублей. В судебные органы направлено 14 материалов по ч.2 ст. 14.43 и ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ.