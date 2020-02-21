ЗАМАНА - Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов

Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов

Автор
21 февраля, 2020. Пятница 08:28
Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов

 

В рамках реализации полномочий по обеспечению законности при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания, в том числе реализующих свою продукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан в соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.08.2017 № 672 «О проведении  проверок организаций торговли и общественного питания» в 2019 г.  проведено 153 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу мяса и мясной продукции.
Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов
Информация
За выявленные в ходе проверок нарушения по фактам реализации мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность составлено 163 протоколов об административном правонарушении. Вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 821,5 тысяч рублей. В судебные органы направлено 14 материалов по ч.2 ст. 14.43 и ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ.

В рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в 2019 г. в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Дагестан» исследовано 230 проб мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели, из которых 10 проб не соответствовали нормативным требованиям (4,3%).

Снято с реализации 206 кг мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям.

В целях профилактики совершения правонарушений Управлением Роспотребнадзора по РД на постоянной основе организована работа с бизнес-сообществом.

В рамках «Школы бизнеса», проведено 8 обучающих семинаров для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области торговли и общественного питания, по разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных актах.

 

Прочитано 26 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top