Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов
- Автор Мадина
- 21 февраля, 2020. Пятница 08:28
В рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в 2019 г. в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Дагестан» исследовано 230 проб мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели, из которых 10 проб не соответствовали нормативным требованиям (4,3%).
Снято с реализации 206 кг мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям.
В целях профилактики совершения правонарушений Управлением Роспотребнадзора по РД на постоянной основе организована работа с бизнес-сообществом.
В рамках «Школы бизнеса», проведено 8 обучающих семинаров для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области торговли и общественного питания, по разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных актах.
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