Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

Улицы Махачкалы, названные именами героев Советского Союза, примут участие в проекте «Улица Победы». Из 152 улиц, вошедших в текущем году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 3 попали в проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Махачкале в рамках проекта отремонтируют улицы имени Лизы Чайкиной и Сергея Тюленина, установят технические средства организации дорожного движения вблизи объектов социальной инфраструктуры на улице, названной именем моряка-подводника Магомеда Гаджиева.

Проект «Улица Победы» предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние улиц, названия которых связаны с этой датой.

Каждый регион при формировании программы дорожных работ на текущий год включил в перечень объектов ремонта улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, требующие проведения ремонта или обустройства.

Эта работа будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение всего юбилейного года.