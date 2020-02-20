ЗАМАНА - Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

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20 февраля, 2020. Четверг 10:39
Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

Улицы Махачкалы, названные именами героев Советского Союза, примут участие в проекте «Улица Победы». Из 152 улиц, вошедших в текущем году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 3 попали в проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»
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В Махачкале в рамках проекта отремонтируют улицы имени Лизы Чайкиной и Сергея Тюленина, установят технические средства организации дорожного движения вблизи объектов социальной инфраструктуры на улице, названной именем моряка-подводника Магомеда Гаджиева.

Проект «Улица Победы» предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние улиц, названия которых связаны с этой датой.

Каждый регион при формировании программы дорожных работ на текущий год включил в перечень объектов ремонта улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, требующие проведения ремонта или обустройства.

Эта работа будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение всего юбилейного года.

 

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