Четыре новых корпуса построят на базе онкоцентра

Повышение эффективности работы онкологической службы в Дагестане обсудили на встрече министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова с главным онкологом республики и руководителем Республиканкой клинической больницы Газиявом Мусаевым.

Среди задач на ближайшее время были обозначены вопросы грамотной маршрутизации пациентов с диагнозом рак и совершенствование онкологического регистра - это картотека сведений о каждом случае онкологического заболевания, его лечении.

Джамалудин Гаджиибрагимов поручил усилить контроль за работой профильных специалистов на местах. При этом он отметил, что нужно повышать уровень компетентности врачей в области диагностики онкологии – так называемую «онконастороженность». «Важно улучшить выявляемость онкологических заболеваний в первичном звене. Также необходимо обратить внимание на диспансерное наблюдение предопухолевых заболеваний», - подчеркнул глава Минздрава региона.

В ходе обсуждения также говорили об укреплении диагностической базы онкологического центра. В этом году начнется строительство двух новых корпусов: корпус, где будут размещаться два линейных ускорителя и трехэтажное здание блока лучевой диагностики, где установят магниторезонансную томографию (МРТ), мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), цифровой маммограф, рентген аппарат и многое другое.

А уже в 2021- 2022 году стартуют работы по возведению еще двух корпусов: центра ПЭТ КТ и корпуса со стационаром на 150 коек. Кроме того до 2024 года планируется открытие еще трех центров амбулаторной онкологической помощи. Как отметил Джамалудин Гаджиирагимов, все проводимые мероприятия позволят повысить эффективность диагностики и лечения пациентов с диагнозом онкология.