ЗАМАНА - В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году отремонтировано 110 объектов

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году отремонтировано 110 объектов

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20 февраля, 2020. Четверг 10:15
В рамках нацпроекта &quot;Безопасные и качественные автомобильные дороги&quot; в 2019 году отремонтировано 110 объектов

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на территории Дагестана ремонтируются и реконструируются автодороги Махачкалинской городской агломерации, а также республиканские и межмуниципальные.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году отремонтировано 110 объектов
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В 2019 году работы выполнены на 110 объектах, финансирование составило 1,5 млрд рублей. В частности, работы велись по 107 адресам улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации - 60 улиц и 47 объектов организации дорожного движения (ОДД), а также на участке от 0-го до 5-го км пригородной трассы «Манас - Зеленоморск - Аэропорт» и на отрезке с 0-го по 4-й км подъездной дороги к поселку Новый Хушет от трассы «Махачкала - Каспийск - Аэропорт». Данные две дороги относятся к Махачкалинской городской агломерации.

Кроме того, работы проведены на участке региональной трассы «Магарамкент - Ахты - Рутул» с 34-го по 40-й км. Всего в течение года в нормативное состояние приведено 72,4 км дорог.

 

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