Принципы формирования Республиканской инвестиционной программы и совершенствование методов планирования и осуществления государственных капитальных вложений в социальную и инженерную инфраструктуру обсудили сегодня на заседании Правительства Дагестана.

Открывая мероприятие, премьер-министр республики Артём Здунов напомнил, что после принятия бюджета необходимо утвердить и Республиканскую инвестиционную программу, которая в этом году впервые утверждена на трехлетний период. «Но мы должны четко понимать вместе с депутатами, какие принципы в нее заложены, на чем мы основываемся, включая в тот или иной объект капитальные вложения за счет государственной казны. Этому должны предшествовать понятный прогноз, документы территориального планирования, прогноз численности населения в том или ином районе. Мы должны понимать, где и какие объекты следует строить. Это нужно для того, чтобы не возникало ситуаций, когда в одном поселке детей в несколько раз меньше, чем может вмещать школа, а в другом – уроки проходят в две-три смены», - пояснил глава регионального кабмина.

Вкратце об основных принципах формирования РИП рассказал министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

Он напомнил, что Республиканская инвестиционная программа является составной частью регионального бюджета и определяет объемы государственных вложений, направляемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры на территории Дагестана.

Министр сообщил, что проводимая в республике работа по росту собственной доходной базы позволила к 2019 году существенно увеличить объем средств регионального бюджета, направляемых на реализацию программы. «С учетом роста финансирования РИП определены приоритеты и подходы к подбору объектов, реализуемых за счет средств республиканского бюджета. Это – первоочередное финансирование переходящих объектов, что обеспечивает соблюдение нормативных сроков объектов; финансирование из республиканского бюджета объектов, софинансируемых за счет федеральных государственных целевых программ. Второе направление – возобновление строительства приостановленных объектов, исходя из уровня их строительной готовности. При этом учитывается текущее состояние действующего объекта, актуальность проектных мощностей, наличие фактического количества потребителей, обеспечение полноценного функционирования соответствующего объекта инфраструктуры. Это позволит сократить количество и объемы незавершенного строительства, ввести в хозяйственный оборот и сократить неэффективные расходы. И третья позиция – финансирование вновь начинаемых объектов, решение наиболее острых инфраструктурных проблем по соответствующим отраслям. Это ликвидация трехсменного режима обучения, сокращение очередности, предотвращение и ликвидация ЧС», - рассказал Султанов.

Переход к формированию программы на трехлетний период, по мнению министра, позволит сократить временные потери на ежегодной аукционной процедуре, обеспечить заключение контракта на весь период строительства объекта, приступить к строительству с начала финансового года, устранить риски возможной смены подрядной организации в процессе строительства и так далее.

Процесс формирования программы, по словам главы ведомства, показал наличие ряда системных проблем, которые неоднократно поднимались, в том числе депутатами Народного Собрания. В их числе – проблемы, требующие совершенствования либо полного обновления действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих указанные вопросы.

Султанов сообщил, что их ведомством, с учетом опыта других регионов РФ по планированию и осуществлению капитальных вложений в социальную и инженерную инфраструктуру, подготовлен рабочий вариант проекта постановления, который направлен во все заинтересованные органы власти. В соответствии с документом, формирование программы предлагается по отраслевому принципу. В нем также указан ряд требований, который необходимо выполнить для включения объекта в программу. В их числе - обязательное наличие земельных участков, соответствующих санитарным нормам и правилам, а также имеющих необходимые правоустанавливающие документы.

Первый зампред регионального Правительства Гаджимагомед Гусейнов, дополняя выступление министра, предложил предусмотреть в документе такие алгоритмы, при которых у чиновников исключается право самим решать, где именно будут строиться объекты. То есть должно быть четко обозначено, что объекты будут строиться, исходя из количества людей, наличия инфраструктурной обеспеченности районов, дифференциации территории. К примеру, в городах потребности в объектах образования больше, чем в горных районах, но и у них есть свои потребности – все это надо учитывать.

Вице-премьер обратил внимание участников заседания на необходимость строить объекты, исходя из их приоритетности. Первое: надо достраивать те объекты, которые начаты. Второй приоритет – объекты, софинансируемые из федерального бюджета. И третий – незавершенное строительство, которое в свою очередь должно дифференцироваться по степени готовности к вводу.

По мнению Артёма Здунова, должна быть технология приоритезации, потому что очень много вопросов возникает по земле, по работе с муниципальными образованиями. «Бывает, что муниципалитеты предоставляют недостоверную информацию и выделяется земельный участок, на котором мы должны строить, к примеру, школу, определяется подрядчик. Потом выясняется, что там нельзя строить, потому что уже есть какие-то постройки, или же земля спорная. А такие участки предоставлять запрещено. Поэтому должны быть прописаны строгие критерии для глав муниципальных образований, которые предоставляют первичную информацию», - подчеркнул премьер-министр.

В ходе обсуждения было отмечено, что возникает много проблем при подготовке экспертизы проектно-сметной документации, не хватает элементарной информации о земельных участках, возникают трудности с получением разрешений.

По словам министра строительства и ЖКХ Дагестана Малика Баглиева, обсуждаемый вопрос крайне важен для их ведомства, так как часто приходится встречаться с проблемами, которые мешают решать поставленные перед ними задачи. К примеру, по эффективности существующего алгоритма формирования и наполнения РИП как в части разработки проектной документации, так и строительства объектов.

Далее Баглиев сообщил, что приказом Минстроя России внесены изменения в нормативы земельных участков, выделяемых под строительство объектов, которые вступят в силу 20 марта. «Нам нужно принять нормативный документ на уровне Республики Дагестан, где мы вносим изменения в эти же нормативы, которые предполагают строительство детских садов. Это полномочия республики, и мы можем принять такое решение и руководствоваться им», - отметил глава Минстроя.

В своем выступлении председатель Комитета НС РД по экономике, инвестициям и предпринимательству Муса Мащилиев обратил внимание участников заседания на необходимость ускорить работу по принятию проекта документа, потому что проблема земельных участков действительно требует решения. Он обратился к муниципалитетам: в кратчайшие сроки сформировать земельные участки, без этой работы дальше двигаться невозможно. «Если бы мы сегодня имели участок, дальше бы поняли – строить там детский сад или школу. Но нам никто не мешает сформировать участок, иметь документы, знать, что туда подключено – вода, газ или электричество, какие мощности есть. В этом плане уже сейчас можно начать работать», - подчеркнул депутат.

Глава Правительства Дагестана согласился с этим подходом, подчеркнув, что без земельных участков и подводящей инфраструктуры двигаться дальше не получится. «Потому это обязательное, необходимое условие должно быть прописано в проекте», - подчеркнул Здунов.

По итогам обсуждения он дал ряд поручений руководителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований.