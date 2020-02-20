ЗАМАНА - В Дагестане внедряют высокоточные методы диагностики при раке крови

В Дагестане внедряют высокоточные методы диагностики при раке крови

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20 февраля, 2020. Четверг 09:09
В Дагестане внедряют высокоточные методы диагностики при раке крови

Власти Дагестана планируют впервые внедрить высокоточные методы диагностики при злокачественных новообразованиях крови, об этом сообщили на селекторном совещания Минздрава РФ на котором обсужден вопрос реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

В Дагестане внедряют высокоточные методы диагностики при раке крови
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От Дагестана в селекторном совещании приняли участие первый вице-премьер РД Анатолий Карибов, министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, директор территориального ФОМС Ильяс Мамаев и другие.

Впервые в Дагестане будут внедрены сложные высокоточные методы диагностики, такие как иммуногистохимические исследования при злокачественных новообразованиях крови, в настоящее время заключаются договора с организациями, выполняющими данные исследования.

Для пациентов диагностика будет абсолютно бесплатной, высокотехнологичные анализы оплачиваются в рамках госгарантий за счет средств ОМС. Высокотехнологичные анализы позволят улучшить точность диагностики и проводить динамический контроль эффективности химиотерапии лейкозов. Раньше для сдачи анализов пациентам приходилось выезжать в другие города, теперь же жизненно необходимые анализы можно будет сдать в республике не выезжая за ее пределы.

Развитие службы онкогематологии в Дагестане, одно из важных и приоритетных направлений, где точность и оперативность диагностики спасает жизни. В РКБ выделено и расширено отделение онкогематологии на 50 коек.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" является одним из ключевых в нацпроекте "Здравоохранение". В 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и будут переоснащены 160 диспансеров и больниц в регионах. Все это делается для снижения смертности россиян от новообразований, в том числе злокачественных. В 2019-2024 годах на реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.

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