В Дагестане внедряют высокоточные методы диагностики при раке крови
- Автор Мадина
- 20 февраля, 2020. Четверг 09:09
Власти Дагестана планируют впервые внедрить высокоточные методы диагностики при злокачественных новообразованиях крови, об этом сообщили на селекторном совещания Минздрава РФ на котором обсужден вопрос реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
От Дагестана в селекторном совещании приняли участие первый вице-премьер РД Анатолий Карибов, министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, директор территориального ФОМС Ильяс Мамаев и другие.
Впервые в Дагестане будут внедрены сложные высокоточные методы диагностики, такие как иммуногистохимические исследования при злокачественных новообразованиях крови, в настоящее время заключаются договора с организациями, выполняющими данные исследования.
Для пациентов диагностика будет абсолютно бесплатной, высокотехнологичные анализы оплачиваются в рамках госгарантий за счет средств ОМС. Высокотехнологичные анализы позволят улучшить точность диагностики и проводить динамический контроль эффективности химиотерапии лейкозов. Раньше для сдачи анализов пациентам приходилось выезжать в другие города, теперь же жизненно необходимые анализы можно будет сдать в республике не выезжая за ее пределы.
Развитие службы онкогематологии в Дагестане, одно из важных и приоритетных направлений, где точность и оперативность диагностики спасает жизни. В РКБ выделено и расширено отделение онкогематологии на 50 коек.
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" является одним из ключевых в нацпроекте "Здравоохранение". В 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и будут переоснащены 160 диспансеров и больниц в регионах. Все это делается для снижения смертности россиян от новообразований, в том числе злокачественных. В 2019-2024 годах на реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.
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