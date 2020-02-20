В Дагестане с участием главы Департамента Минсельхоза России обсудили вопросы развития мелиоративного комплекса

Мероприятие прошло с участием директора Департамента министерства сельского хозяйства России Дмитрия Сорокина, заместителя председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова, директора ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкипа Курбанова, депутата Народного Собрания РД, руководителя агрохолдинга «Татляр» Яхъи Гаджиева, депутата НС РД, директора ГУП «Каспий» Курбана Габибова, а также глав районов Дагестана, начальников муниципальных органов управления АПК, мелиораторов и сельхозтоваропроизводителей республики.

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что по площадям орошаемых земель Дагестан занимает одно из первых мест в стране.

«Мелиорация в республике представляет собой сложный комплекс гидромелиоративных систем, обслуживающих 395,6 тыс. га орошаемых земель, что составляет 10% всех орошаемых земель Российской Федерации и 37% орошаемых земель Северо-Кавказского федерального округа. Доля орошаемой пашни в регионе доходит до 60%. Более 70% всей растениеводческой продукции, производимой в республике, получают на орошаемых землях», – сообщил заместитель председателя Правительства РД.

Вице-премьер отметил, что вопросам развития мелиоративного комплекса властями Дагестана уделяется приоритетное внимание. По его словам, поддержка из республиканского бюджета вкупе с поддержкой из федерального центра позволяет модернизировать мелиоративный комплекс региона и, как следствие, развивать сельское хозяйство.

«На средства из федерального центра за последние годы нами реконструируется мелиоративная сеть, обслуживающая более 80 тыс. га сельхозугодий, проведена огромная работа на межхозяйственных сетях. Кроме того, в 2019 году из республиканского бюджета впервые за последние 20 лет было дополнительно выделено на мелиорацию 500 млн рублей, что позволило реконструировать мелиоративные сети на 15 тыс. га. Это, в свою очередь, начиная уже с текущего года, будет позволять ежегодно дополнительно производить сельхозпродукцию на 1 млрд рублей. Также, благодаря поддержке мелиорации, мы увеличили экспорт риса и баранины, укрепив кормовую базу овцеводства. А по рису – в 2019 году вышли на рекордные объемы валового сбора, которые достигли 97,4 тыс. тонн», – констатировал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В свою очередь Дмитрий Сорокин заверил, что поддержка мелиоративного комплекса будет осуществляться и в дальнейшем.

«Мы будем продолжать реконструировать и модернизировать каналы, выводить мелиорацию на новый качественный уровень. На 2020 год уже заложены значительные средства. Это и 230 млн рублей по ведомственному проекту на поддержку сельхозпроизводителей, и 470 млн рублей на финансирование подведомственного учреждения и т.д. Очевидно, что без поддержки сельхозпроизводителей нельзя говорить о прорыве в отрасли. Все, что мы делаем, прежде всего, направлено на поддержку аграриев», – подчеркнул директор Департамента.

Также представитель Минсельхоза России рассказал о новой программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, которая в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе.

«Сумма программы составляет 1 трлн 400 млрд рублей. В ней закладывается реконструкция и модернизация объектов мелиорации. Только на это предполагается выделить 700 млрд рублей, большая часть которых будет направлена на поддержку сельхозтоваропроизводителей через субсидирование понесенных затрат. Программа будет прорывной и вовлечет в оборот по всей стране дополнительно более 12 млн га земель», – проинформировал Дмитрий Сорокин.

Со своей стороны Залкип Курбанов рассказал о состоянии и развитии мелиоративного комплекса Дагестана. В частности, он сообщил, что протяженность межхозяйственных каналов в республике составляет 5 тыс. км, коллекторно-дренажной сети достигает 2 тыс. км. По словам руководителя «Минмелиоводхоз РД», в настоящее время в регионе ведутся работы по реконструкции шести крупных мелиоративных объектов, четыре из которых будут введены в строй в текущем году.

Вопроса мер государственной поддержки, оказываемой мелиоративному комплексу Дагестана, коснулся также глава Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов.

«В последние два года агропромышленному комплексу республики и, в том числе развитию мелиорации, оказывается большая поддержка, как со стороны Минсельхоза России и профильного Департамента, так и со стороны руководства Дагестана», – отметил он.

По словам министра, в 2019 году мелиоративному комплексу Дагестана была оказана трехканальная поддержка, которая позволила республике добиться высоких показателей в растениеводстве и животноводстве, а также в экспорте продукции АПК.

«В 2019 году мелиорации были оказаны беспрецедентные меры господдержки: помимо средств из республиканского бюджета, на 25% увеличилось финансирование из федерального, также было выделено 45 млн рублей по линии экспорта продукции АПК. Таким образом, мы получили трехканальную систему финансирования мелиоративного комплекса республики. Это позволило нам добиться высоких показателей в различных отраслях сельского хозяйства. За последние два года мы ввели в эксплуатацию или улучшили мелиоративное состояние свыше 25 тыс. га земель. В 2019 году на 10 тыс. га провели гидромелиоративные работы, на 4 тыс. га – фитомелиоративные, на 4,5 тыс. га – культуртехнические мероприятия. Впервые с 1990 года мы получили средства на бурение артезианских скважин для обводнения пастбищ. Это позволило нам собрать порядка 1,5 млн тонн плодов и овощей, увеличить урожай риса на 18 тыс. тонн, зерна – на 4,5 тыс. тонн. Более того, 720 га садов и 355 га виноградников мы перевели на капельное орошение и впервые вышли на экспорт продукции риса. Если раньше Дагестан продавал в соседние регионы рис-сырец, то с прошлого года мы вышли на рынок с товарным продуктом в виде крупы, который уже экспортируется в Турцию, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. На действующих в республике трех современных рисоперерабатывающих заводах в 2019 году удалось произвести 9 тыс. тонн крупы, 1,2 тыс. тонн из которых мы экспортировали. Кроме того, при плане 750 га в регионе было введено в оборот 820 га площадей под рис и кормовые культуры, что позволило наладить экспорт дагестанской баранины», – сообщил Абзагир Гусейнов.

Руководитель Минсельхозпрода республики также призвал внедрять в агропромышленный сектор современные технологии и осваивать новые богарные земли, имеющие большой потенциал для сельского хозяйства республики.

«Эффективность аграрной экономики зависит от эффективности применения современных технологий. Очевидно, что без новой техники, качественных семян, ресурсосберегающих технологий сложно рассчитывать на дальнейшее развитие. В прошлом году мы с 40% до 70% подняли размер субсидий на проведение мелиоративных работ на межхозяйственных сетях. Этой поддержкой в 2019 году воспользовались 178 сельхозпроизводителей. На текущий год у нас сейчас формируется перечень объектов для субсидирования, и на настоящий момент уже подано заявок на сумму более 700 млн рублей. Работа в этом направлении ведется активно. Однако, считаю, что необходимо строительство новых каналов, особенно в южных районах Дагестана, где большой потенциал для развития садоводства и виноградарства. Нужно осваивать богарные пашни в предгорной зоне, эти земли можно эффективно использовать при наличии подводящих каналов. Мы должны создать мелиоративный комплекс завтрашнего дня за счет эффективных технологий и точечного внедрения объектов», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РД.

Отметим, что в ходе совещания также выступили депутаты Народного Собрания РД Яхъя Гаджиев и Курбан Габибов, а также глава Ботлихского района Магомед Патхуллаев, глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов и глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.