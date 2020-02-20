Сегодня, 19 февраля, в рамках повестки очередного заседания Правительства Республики Дагестан обсудили меры по обращению с твердыми коммунальными, медицинскими и биологическими отходами в регионе.



Как известно, с 1 января прошлого года Дагестан, как и вся страна, перешел на новую систему обращения с отходами. В республике работу в этом направлении курирует региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Если раньше все образующиеся отходы направлялись на несанкционированные свалки без предварительной обработки для размещения и захоронения, то сегодня на территории республики уже расположено 2специальных полигона - в городах Кизляр и Избербаш. Однако с учетом численности населения региона остро стоит вопрос строительства еще 3 полигонов, соответствующих нормам действующего природоохранного законодательства, в городах Махачкала, Хасавюрт и Дербент для размещения неутильной части отходов после обработки.

Главной проблемой на сегодняшний день, прежде всего, для столицы региона является недостаточное количество оборудованных мест для сбора ТКО. Ее решение также находится на контроле органов исполнительной и муниципальной власти. В городах оборудуются контейнерные площадки и закупаются новые мусорные баки, налажена работа региональных операторов по вывозу ТКО.

В числе муниципалитетов, с которых можно брать пример в плане организации работы по данному направлению, министром природных ресурсов и экологии Набиюлой Карачаевым были приведены города Дербент и Каспийск. В древнейшем городе России сегодня обустроено достаточное количество контейнерных площадок, а коммунальные сборы с учетом растущей базы данных потребителей услуги по вывозу мусора высоки. Более того, планируется установка емкостей для биологических отходов и баков для сбора медицинских отходов.

Что касается Каспийска, то этот моногород стал пилотным по организации новой системы обращения с бытовыми отходами: здесь установлены отдельные баки для пластика и стекла, специальные лодки для строительного мусора. В ходе заседания руководители органов исполнительной власти вновь обратились к главам муниципалитетов с напоминанием: необходимо обустраивать контейнерные площадки и утверждать генеральные схемы их размещения, «вывешивая» схемы на сайте муниципального образования, кроме того, утверждать и схемы санитарной очистки городов.

К регоператорам также были озвучены требования – закупать необходимое количество техники для своевременного вывоза мусора.

К примеру, компания «Лидер», обслуживающая центральную зону, уже приобрела 60 транспортных единиц.

Помимо прочего, министр природных ресурсов и экологии республики напомнил, что все проводимые в регионе мероприятия по переходу на новую систему никак не сказываются на тарифах в худшую сторону для населения, напротив, с 1 января текущего года они снизились в Дагестане на 20%.

Участники заседания обсудили и планы по строительству в республике мусоросортировочных комплексов на территории пяти городов: Махачкалы, Хасавюрта, Дербента, Избербаша и Кизляра. Соответствующий проект одобрен Главой Дагестана Владимиром Васильевым, им дано поручение заложить необходимые средства в бюджет республики. На сегодняшний день, по словам Набиюлы Карачаева, вся техническая документация по строительству пяти заводов готова.

«Есть поручение Главы республики. Решение принято, и надо его строго исполнять. Мы выделяем средства - проводите торги, и до конца текущего года заводы должны уже быть введены в эксплуатацию. Ждать и погибать в мусоре мы не будем. Параллельно нам надо работать над повышением уровня платежей от населения за коммунальную услугу по вывозу ТКО. Когда ситуация с мусором реально изменится, мы должны будем поднять и платежную дисциплину», - поручил премьер-министр.

В перспективе будет рассмотрено строительство дополнительных мусоросортировочных комплексов на территории Маграмкентского, Сулейман-Стальского и Левашинского районов. Таким образом, за два года планируется построить 11 мусороперерабатывающих заводов.

Строительство указанных мусоросортировочных комплексов с учетом построенного по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в с. Ботлих комплекса мощностью 30 тысяч тонн в год, а также приобретенного региональным оператором ООО УК «Лидер» комплекса мощностью 70 тысяч тонн в год позволит обрабатывать более 70 % всех отходов, образующихся на территории Дагестана.

В рамках совещания министр по земельным и имущественным отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев рассказал также о подготовке площадок под строительство заводов, в частности, выделении земель на территории муниципалитетов.

Остро прозвучала на заседании Правительства тема обращения с биологическими и медицинскими отходами в регионе. Ранее, меньше месяца назад, она обсуждалась на Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД. Но, как отметил Артём Здунов, в республике по-прежнему наблюдается картина, когда медицинские и биологические отходы находятся на одних и тех же полигонах вместе с ТКО или просто на несанкционированных свалках, что по санэпид нормам недопустимо. В качестве примеров были продемонстрированы мусорные баки на территории двух центральных больниц, расположенных в Махачкале: Республиканской клинической больницы и клинической больницы №1 Махачкалы.

По данным Минздрава республики, в настоящее время информация о медицинских отходах подается четырем специализированным частным лицензированным организациям, с которыми заключены договоры на обеспечение утилизации медицинских отходов. Мониторинг объема образования медицинских отходов в организациях, подведомственных Минздраву республики, показывает, что количество образующихся отходов в год составляет 10,46 тыс. тонн. Однако с учетом широкой сети негосударственных и фармацевтических организаций количество образующихся в республике медицинских отходов гораздо больше, и нередко они оказываются в одних мусорных баках с ТКО.

Артём Здунов критически прокомментировал ситуацию: «Договоры заключаются с организациями, но мы видим, что в итоге медицинские отходы не вывозятся и не утилизируются: те операторы, которые должны это делать, не проводят работу. Все выбрасывается на наши полигоны, или же вываливают все эти отходы прямо здесь, без стыда и совести. Вопрос нужно решить в срочном порядке. В течение нескольких дней все материалы по нему должны быть переданы в Прокуратуру и заведены уголовные дела, ведь, речь идет о безопасности жизни и здоровья наших граждан. Мы хотим быть уверены, что те, кто заключил контракт с медучреждениями, действительно утилизируют отходы в соответствии с нормами законодательства. С теми же операторами, которые нарушают нормы, мы разрываем договоры, потому что это просто обман. Либо мы должны решить проблему иным путем: закупить специальную установку и здесь, на месте, утилизировать медицинские отходы », - прокомментировал премьер.

Продолжая, он жестко подчеркнул, что второй раз этот вопрос обсуждаться уже не будет: «Просто фиксировать проблему не надо. Должен быть конечный результат. Все, кто ответственен за решение вопроса, примите меры, в том числе и Управление Роспотребнадзора, которое на данный момент вообще отстранилось от этой работы. В отношении контрольных органов я прошу Прокуратуру принять меры: кто должен следить за нормативным вывозом и утилизацией медотходов? Министр экологии? Да, я поручил ему, но это не его прямая обязанность».

Что касается обращения с биологическими отходами, то, по информации Минприроды республики, положение дел аналогично ситуации с медицинскими отходами. Все также ежедневно туши скота обнаруживают на мусорных свалках. Нет ни соответствующих ветеринарно-санитарным правилам скотомогильников, ни специально оборудованных цехов по утилизации биологических отходов.

«Две недели назад министр экологии уже докладывал об этом. Мне нужна реакция правоохранительных органов - последовала ли она? Все в курсе – но почему ничего не делается? Никого уговаривать не нужно. Проблему вскрыли – подавайте заявление в контрольные органы. Не реагируют? Идите дальше – в Прокуратуру. Больше о проблеме рассказывать не надо. Решайте ее! Есть к кому обратиться. Органы Прокуратуры, как я понимаю, ждут сейчас нормальных доказательных материалов – больше ничего», - обратился к руководителю Минэкологии республики Артём Здунов и поручил своему заместителю Абдулмуслиму Абдулмуслимову взять вопрос под личный контроль. «Если надо, встречайтесь со всеми сами, подайте все заявления и пресеките эту деятельность», - сказал премьер.