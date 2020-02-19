Голосование проводилось с 28 января по 11 февраля 2020г. (включительно).
13 февраля на площадке республиканского информационного агентства «Дагестан» состоялась пресс-конференция с участием министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова (объявление о проведении пресс-конференции было заблаговременно размещено в соцсетях), в ходе которой были объявлены результаты онлайн-голосования.
В частности, было озвучено, что наибольшее число голосов набрали три отраслевых направления: образование, здравоохранение, дороги. К проведению оценки технических характеристик и финансирования, необходимого для реализации каждого проекта, привлечены специалисты.
Информация о результатах общественного обсуждения в полном объеме направлена руководству республики.