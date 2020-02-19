Об итогах голосования по выбору целей расходования средств федерального гранта

На сайте газеты «Новое дело» размещен материал от 19.02.2020г. «Власти Дагестана не опубликовали итоги голосования по гранту на 1,2 млрд рублей», автор которого утверждает, что результаты второго этапа формирования перечня приоритетных направлений по освоению средств федерального гранта не были опубликованы. Данное утверждение не соответствует действительности.

Голосование проводилось с 28 января по 11 февраля 2020г. (включительно).

13 февраля на площадке республиканского информационного агентства «Дагестан» состоялась пресс-конференция с участием министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова (объявление о проведении пресс-конференции было заблаговременно размещено в соцсетях), в ходе которой были объявлены результаты онлайн-голосования.

В частности, было озвучено, что наибольшее число голосов набрали три отраслевых направления: образование, здравоохранение, дороги. К проведению оценки технических характеристик и финансирования, необходимого для реализации каждого проекта, привлечены специалисты.

Информация о результатах общественного обсуждения в полном объеме направлена руководству республики.