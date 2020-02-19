Коллегия Министерства культуры Дагестана, посвященная итогам работы за 2019 год и определению задач на ближайшую перспективу, состоялась 18 февраля в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова.



В ее работе приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов, министр по физической культуре и спорту региона Магомед Магомедов, министр по туризму и народным художественным промыслам Расул Ибрагимов, главы муниципальных образований республики, руководители районных управлений культуры, директора и художественные руководители учреждений культуры республики, представители различных республиканских творческих союзов и другие.

Открывая заседание коллегии, министр культуры Зарема Бутаева поздравила всех с успешно завершенным Годом театра.

В своем докладе глава ведомства акцентировала внимание на наиболее значимых событиях 2019 года, подчеркнув, что все мероприятия, предусмотренные Планом по проведению в республике Года театра были реализованы успешно.

В числе наиболее значимых мероприятий, прошедших в Дагестане в Год театра министр отметила такие международные культурные проекты, как фестиваль национальных театров Прикаспийских государств, театральный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС», фестиваль народных любительских театров Прикаспийских стран и регионов России «Театр традиций» и Международный театральный форум, состоявшийся под занавес Года театра.

География проектов, как сообщила министр, охватила 10 стран-участниц: Казахстан, Азербайджан, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Южная Корея, Италия, 18 регионов России.

«Подводя итоги Года театра хочу поблагодарить все наши театральные организации за успешную работу. Особо стоит отметить руководителей Русского театра, Театра кукол, Республиканского дома народного творчества, Театра оперы и балета, Музея истории театра, которые были организаторами международных и всероссийских проектов», - сказала Зарема Бутаева.

Отдельно руководитель ведомства коснулась вопроса реализации в регионе в 2019 году Национального проекта «Культура» и трех региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

В рамках вышеуказанных проектов в Дагестане в минувшем году было построено 2 Дома культуры (с. Кубачи Дахадаевского района и в с. Баршамай Кайтагского района) и проведен капитальный ремонт 4 Домов культуры (с. Герейханова Сулейман-Стальского района, с. Орота Хунзахского района, с. Чох Гунибского района, Киша Дахадаевского района).

Кроме того, в 2019 году было приобретено 7 специализированных автобусов-автоклубов для организации выездных мероприятий в сельской местности. Все они оборудованы звуковым, световым и видеооборудованием, позволяющим проводить мероприятия на любой доступной для проезда территории.

Помимо этого, в рамках федеральной поддержки в Дагестане удалось осуществить реализацию проекта «Виртуальный концертный зал» (на базе Русского драматического и Лезгинского музыкально-драматического театров).

Важным достижением года стало и приобретение 27 пианино для школ искусств республики, осуществленное совместно с министерством промышленности и торговли России.

В 2019 году, как подчеркнула министр культуры, была успешно проведена работа по интеграции дагестанской культуры в международное культурное пространство, реализации программ и проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, продвижению комплексной программы противодействия идеологии терроризма, просветительской работе с населением. На высокохудожественном уровне прошло празднование 20-летия разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Республику Дагестан в 1999 году и Дня Единства народов Дагестана. Насыщенной была и выставочная деятельность дагестанских музеев (на стационарах и в передвижном формате).

Отдельно Зарема Бутаева коснулась успешно проведенной в регионе работы по реализации федерального проекта «Бережливое правительство», стимулирования выдающихся деятелей культуры и искусства республики, переформатирования библиотек Дагестана в многофункциональные культурно-просветительские центры, деятельности по оцифровке книжных изданий, работы по активному включению в информационное поле республики.

Говоря о планах на 2020 год, Зарема Бутаева назвала приоритетной задачей – достойное проведение мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках объявленного президентом страны Года Памяти и Славы.

Кроме того, по словам министра в текущем году продолжится реализация нацпроекта «Культура», по которому в регионе будет осуществлена работа по капитальному ремонту Домов культуры, их оснащению, повышению кадрового потенциала работников культуры. Намечены большие планы по проведению выставочных проектов и фестивалей, по созданию в Дагестане «Дома актера», а также Дома танца для государственного ансамбля «Лезгинка».

«В завершение своего выступления я от всей души хочу поблагодарить вас и всех работников культуры за проведенную работу, эффективное взаимодействие, за понимание общих задач, которые перед нами стоят. Хочу поблагодарить руководство республики за всемерную поддержку и внимание к нуждам в сфере культуры республики. Желаю нам плодотворной работы и решения всех поставленных задач в текущем году», - резюмировала свое выступление Зарема Бутаева.

В продолжение заседания коллегии Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов, поздравив всех присутствующих с плодотворно завершенным годом, отметил, что в Год театра в республике в области культуры были достигнуты значительные успехи в самых разных сферах.

Главным достижением минувшего года, как указал Первый вице-премьер, является 100-процентное выполнение всех поставленных перед регионом заданий в рамках национального проекта «Культура».

«Вместе с тем предстоящий год ставит перед нами новые задачи. Нам необходимо активизировать работу в части обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, в поддержке волонтерского движения республики, по проведению на достойном уровне мероприятий в честь Великой Победы. Реализовывать многочисленные проекты необходимо, консолидировав все творческие силы и потенциал учреждений культуры региона. Мы не можем провалить поставленные задачи, и должны сделать все, чтобы показать максимальный результат», - обратился к собравшимся Первый зампред.

Далее в рамках коллегии с докладами выступили председатель Дагестанского отделения Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Кумыкского театра Айгум Айгумов, художественный руководитель – директор Дагестанского театра кукол Аминат Яхьяева, главы Кайтагского и Буйнакского районов Алим Темирбулатов и Камиль Изиев, заместители министра культуры Дагестана Муслим Телякавов и Мурад Гаджиев.