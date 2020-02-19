В понедельник, 17 февраля, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по аграрным вопросам о мерах по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.



В ходе парламентских слушаний Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков перечислил замечания, которые возникли у депутатов фракции к проекту о регулировании отношений в области охраны с/х угодий.

Согласно документу, предполагается установить обязательное проведение периодических почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований земледельцами.

«Плодородие почвы необходимо восстанавливать, за этим нужно следить, этим нужно заниматься, — сказал Николай Панков. – Однако когда мы принимали законопроект в первом чтении, в процессе его подготовки ко второму чтению мы убедились в том, что за красивыми словами и лозунгами скрывается опасный и не до конца проработанный механизм, который может привести к изъятию земель у средних и мелких хозяйств. Этого «Единая Россия» допустить не может».

Первый заместитель Председателя Комитета по аграрным вопросам, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Плотников также рассказал об обеспокоенности фермеров поправками, реализация которых может привести к возникновению дополнительного финансового бремени для самих крестьян.

По его мнению, обследование по плодородию почв должно проводиться государством.

Заместитель Председателя ГД Алексей Гордеев отметил необходимость повысить в принципе качество управления земельными ресурсами в стране. Эту проблему должна решить государственная программа по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса на 2021–2030 годы, считает он.

«Необходимо подготовить новые нормативно-правовые базы, которые позволили бы нам управлять земельными ресурсами не только как средством производства, но и как общественным достоянием», — сказал он.

Алексей Гордеев призвал депутатов и экспертов принять участие в создании государственной программы, которая станет настоящим работающим механизмом, способствующим развитию сельского хозяйства в стране.

Руководителем профильного комитета Волгоградской областной Думы был представлен ряд нормотворческих предложений, относящихся к этой теме, в частности, поднят вопрос о совершенствовании порядка изменения категории и вида разрешенного использования земель сельхозназначения. Как пояснил Владимир Ефимов, во многих субъектах РФ возникают ситуации, когда некоторые земельные участки документально принадлежат к одному, а фактически к другому виду сельхозугодий, что ограничивает эффективность их использования.

В интересах сбережения плодородия почв депутаты Волгоградской областной Думы считают целесообразным предусмотреть меры ответственности в отношении собственника, который допустил на своем участке порчу, ухудшение состояния земель сельхозназначения и причинение существенного вреда почве как неотъемлемому компоненту природной среды. Вместе с тем необходимо сформулировать критерии причинения вреда окружающей среде, при наличии которых земельный участок сельскохозяйственного назначения подлежит изъятию у его собственника. Кроме того, по словам Владимира Ефимова, важно разработать инструменты экономического стимулирования землепользователей к рациональному экологически безопасному применению пестицидов и агрохимикатов.

По данной теме также выступили Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов, Первый Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, академик Андрей Иванов, фермеры и многие другие. Мероприятие собрало около 500 участников, заинтересованных в развитии сельскохозяйственной отрасли.

Касательно Дагестана, вице-премьер сообщил, что в республике идет нарастание площади посевных площадей.

Позитивная динамика по эффективному использованию земель, в том числе вовлечению неиспользуемой пашни в сельскохозяйственный оборот последних лет, по словам зампреда, стала возможной в результате государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. Она оказывается в рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг».

«Кроме того субсидируются части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, закладку садов и виноградников, культуртехнические работы, мелиорацию земель, рисоводство, овощеводство закрытого грунта и др.», - добавил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как рассказал заместитель главы регионального кабмина далее, в настоящее время в Дагестане успешно внедряется капельное орошение. Также для повышения плодородия почв с учетом региональных особенностей разработан новый способ мелиорации бесплодных солончаков корковых на Кизлярских пастбищах, не имеющий аналогов в мире и в нашей стране.

В отличие от известных способов гидро- агро-, фито -и химической мелиорации, предлагаемый способ основан на накоплении на поверхности солончака илисто-песчаной массы с семенами дикорастущих фитоценозов. Эта масса формируется за счет атмосферных процессов, постоянно протекающих в полупустыне.

После выпадения осадков семена, находящиеся в илисто-песчаной массе, прорастают, закрепляют своими корнями почву и за 6-8 лет эта масса формирует гумусовый горизонт, бесплодный солончак преобразуется в высокопродуктивный солончак.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул, что остается ряд вопросов, тормозящих развитие АПК региона. «Работа в этом направлении уже ведется», - указал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Вице-премьер Правительства отметил, что недавно, 13 февраля на базе Дагестанского государственного аграрного университета в г. Махачкале состоялось республиканское совещание по обсуждаемым вопросам в парламентских слушаниях, а именно - эффективное использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв в регионе. На нем было отмечено, что в Дагестане проводится большая работа, направленная на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. Только за последние три года общая посевная площадь в республике увеличилась на 17 тыс. га. В рамках совещания участниками были рассмотрены также вопросы государственного земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения и предложены конкретные меры, направленные на повышение плодородия почв республики.