Почти в 30 селах в этом году откроются новые модульные ФАПы

В 2020 году в Дагестане откроют 29 новых модульных фельдешерско-акушерских пунктов. Об этом в ходе встречи с журналистами на площадке информационного агентства «РИА Дагестан» рассказал глава регионального Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Так, по его словам в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в текущем году выделяются средства на закупку 19 ФАПов, еще 10 пунктов планируется открыть уже за счет регионального бюджета. Джамалулдин Гаджиибрагимов пояснил, что медицинские пункты в первую очередь устанавливают в тех населенных пунктах, где имеется наиболее острая необходимость в их открытии. К 2024 году сеть ФАПов должна охватить все сельские территории региона.

Напомним, в прошлом году в рамках реализации проекта «Развитие первичной медико –санитарной помощи» в 20 селах Дагестана появились новые модульные ФАПы, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Надо сказать, что изначально средства выделялись на закупку 15 ФАПов, но благодаря экономии средств достигнутой в ходе проведения торгов, Минздраву удалось дополнительно закупить еще 5 пунктов.

Как отметил Джамалудин Гаджиибрагимов укрепление первичного звена районного здравоохранения новыми ФАПами позволит существенно повысить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи для населения. «Пункты оснащаются всем необходимым для оказания и плановой, и неотложной и экстренной помощи и соответствуют современным требованиям», - рассказал Джамалудин Гаджиибрагимов.

Также по его словам, стартовали работы, в рамках реализации проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" по подключению фельдшерско-акушерских пунктов к сети интернет, что позволит в электронном виде получать результаты анализов из районных больниц, а также сделать доступнее телемедицинские консультации. А это значит, что пациенты смогут получать советы врачей центральных районных и даже республиканских больниц, не выезжая за пределы своего населенного пункта. К телемедицинской информационной системе уже подключились 15 ФАПов.