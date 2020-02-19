Владимир Васильев обсудил с гендиректором ПАО «Россети Северный Кавказ» перспективы дальнейшего развития электросетевого комплекса Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 18 февраля, встретился с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым. Были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития электросетевого комплекса Дагестана, а также реализация инвестиционной программы ПАО «Россети», направленной на устойчивое энергоснабжение потребителей на территории региона.

Поприветствовав гостя, Владимир Васильев подчеркнул, что работа с «Россети» ведётся в тесном взаимодействии.

В свою очередь Виталий Иванов затронул тему аварийных отключений, а также сообщил о проделанной в отрасли за последние полгода работе. «К апрелю-маю мы должны закончить объемы инвестирования со стороны группы «Россетей» по надёжности. Это те финансовые вложения, которые мы планировали, начиная с 2018 года. Сейчас порядка 75-77% физического объема по республике выполнено. Выполняем примерно на сумму 1 млрд 650 млн рублей. Напомню, что это нетарифный источник. За два года совокупно порядка 3,5 млрд рублей мы планируем нетарифно вложить», – поделился планами Виталий Иванов. Кроме того, он отметил, что в июне будет завершено проектирование по программе снижения потерь.

«В настоящий момент по распределительным сетям полностью закончили проектирование. Цена вопроса по проектированию порядка 900 млн рублей, эти деньги также носят нетарифный характер», – сказал гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ». Было озвучено, что к осени планируется провести торгово-закупочные процедуры и начать работу по освоению объемов проектирования. Особое внимание будет уделено тем сетям, где наблюдается основная напряженность, плохое качество напряжения и потери. На эти цели планируется направить средства в объеме примерно 10 млрд рублей, источник финансирования нетарифный. Совет директоров ПАО «Россети» данную позицию поддержал.

Не обошёл стороной Виталий Иванов и тему повышения надёжности электроснабжения. По его словам, с 4 по 9 февраля были перебои в электроснабжении. Вместе с тем отмечено, что наблюдается снижение аварийности на 24% в тех селах, где ранее проходила реконструкция. Средняя длительность отключений – 1 час 53 минуты, что составляет усредненное время восстановления энергоснабжения потребителей. Говоря о потенциале в отрасли, Виталий Иванов добавил, что в регион завезён аварийный резерв на сумму, равную 250 млн рублей. Таким образом работа по аварийному резерву по Дагестанской сетевой компании закончена полностью. Закуплены «вышки», бригадные автомобили, автомобили для сбытовой деятельности, приобретена дугозащитная спецодежда для работников. Подводя итоги, он сообщил, что колоссальный путь в этой части проделан, но также планируется обратиться на имя Президента страны по поводу глобальной программы повышения надёжности.

В продолжение темы Виталий Иванов сказал: «Думаю, работу по проектированию, в том числе под программу снижения потерь и сети низкого класса напряжения, мы, безусловно, завершим к июню 2020 года. На первом этапе будет затрачено 8-10 млрд руб. В целом работа рассчитана на три года. Сумма потребуется колоссальная – 35 млрд руб. То, что было намечено ранее, выполнено на 80%. Самое важное, что удалось сделать – появился автотранспорт – 52 машины переданы в районы, аварийный резерв, мобильная подстанция. Крупный автопояс уже находится в Дагестане на случай тяжелых аварий. В течение месяца предполагается доставить в республику еще одну». В этой связи он обратился к руководителю региона за организационной поддержкой.

Глава РД, оценивая ситуацию в Дагестане с энергообеспечением, напомнил о росте числа отключений подачи электроэнергии и мелких аварий: «Хорошо, что есть подвижки в части сокращения времени устранения аварий, но сам факт, что их стало больше, вызывает вопросы, в первую очередь, у населения. Учения проводятся, а эффективность какова? Сейчас вы ответили на некоторые вопросы. Очень важно, что стали работать чётче. Мы бы хотели обсудить с вами возможность проведения на местах обучения людей, чтобы они могли подключать некоторые автоматически отключающиеся энергоаппараты, не дожидаясь электриков. Речь идет о внештатных монтерах, которых бы вы аттестовали. Мониторинг показывает, что самые слабые точки у нас на местах. Людей надо обучать».

Комментируя услышанное, Виталий Иванов сказал: «Это вполне возможно, есть юридический механизм. Поддерживаю инициативу. Необходимо только взаимодействие с главами муниципалитетов».

«Дагестан уже стал вашим пилотным проектом, вы вкладываетесь в республику. Названа цифра – 35 млрд руб., которые позволят привести в нормативное состояние электросетевое хозяйство в Дагестане, которое сейчас в самом сложном положении на всем Северном Кавказе. Мы признательны, что вы этим последовательно занимаетесь, системно и глубоко погружаетесь в вопрос. Мы всячески будем этому содействовать», – заверил Глава региона.

Также речь шла об оперативном использовании резервных материалов для устранения аварий, в частности, о передислокации мест их хранения в более доступные с целью эффективного применения. Гость пообещал изучить вопрос и принять необходимые меры.

Завершая, Владимир Васильев сказал: «Я думаю, мы и дальше будем двигаться по этому пути с тем, чтобы, как и договаривались ранее, привести в нормативное состояние сети и обеспечить затем 100% оплату за потребляемые энергоносители».

Помимо прочего, обсуждена идея проведения подземных коммуникаций там, где это обосновано природными условиями. «Мы готовы и заинтересованы, исходя из имеющихся у нас ресурсов, заняться этим вопросом вместе с вами, чтобы работать на общий результат. Если вы дадите рекомендации по таким участкам, где случаются частые обрывы, систематические сбои в обеспечении электроэнергией, мы готовы их закрыть», – заключил руководитель субъекта.