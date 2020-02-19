Для решения проблем газификации Дагестана необходим системный подход – Владимир Васильев

Для решения проблем в части газификации Дагестана необходим системный подход и координация действий всех ответственных служб. Об этом заявил сегодня, 18 февраля, Глава Дагестана Владимир Васильев на еженедельном рабочем совещании с участием руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, депутатов, руководителей газовых компаний.

«Газификация, водоснабжение, электрификация – это блага, которыми мы должны обеспечивать граждан, независимо от их места проживания в стране. Этими вопросами мы занимаемся, причем, не только говорим, но и делаем. При этом мы сталкиваемся с целым рядом проблем, в их числе проблемы роста», - отметил Васильев.

Он напомнил о ситуации в Каякентском районе, когда в минусовую температуру люди остались без тепла по причине того, что отапливались теплицы, и газ до людей попросту не доходил.

Глава Дагестана назвал недопустимой ситуацию, когда люди мерзнут, и поручил разработать механизмы решения проблемы. Причем речь идет не только об этом конкретном районе, а в целом по республике.

Он уверен, что для решения этой задачи необходимо системное решение: «Это очень серьезные задачи. Для их решения надо использовать наш потенциал, чему мы научились, и отработать по ним системно. Надо работать на перспективу, но при этом решая то, что горит уже сегодня».

В ходе обсуждения вопроса участниками совещания были предложены разные варианты решения проблемы, в том числе разработка соответствующей программы, строительство дополнительных газопроводов и другие. Говорилось также и о необходимости провести инвентаризацию теплиц республики, чтобы знать их точное количество, сколько из них состоят на налоговом учете, сколько потребляют газа и так далее.

Владимир Васильев, комментируя предложения, подчеркнул, что для того, чтобы строить глобальную систему, необходимо привести в порядок локальную. В этом направлении, по его словам, и следует двигаться. В первую очередь, необходимо определить «болевые точки», проанализировать их и точечно устранять совместными усилиями. В этой работе, считает руководитель Дагестана, не последнее место занимают главы муниципальных образований, которые на местах должны заниматься решением проблем.

В рамках совещания также была заслушана информация о нарушениях в охранных зонах магистральных газопроводов на территории Дагестана. По итогам обсуждения был выработан комплекс мер, направленный на решение проблемы.