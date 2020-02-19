Участие в совещании от Дагестана приняли первый зампредседателя правительства республики Анатолий Карибов, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, директор территориального ФОМС Ильяс Мамаев, руководитель регионального управления Росздравнадзора Тамирлан Мухамедов и другие.
"Сложные высокоточные методы диагностики, такие как иммуногистохимические исследования при злокачественных новообразованиях крови, впервые будут внедрены в Дагестане. Как было отмечено на совещании, в настоящее время проводится работа по заключению договоров с организациями, выполняющими данные исследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для пациентов диагностика будет "абсолютно бесплатной, высокотехнологичные анализы оплачиваются в рамках госгарантий за счет средств ОМС". "Это позволит значительно улучшить точность диагностики и проводить динамический контроль эффективности химиотерапии лейкозов. Раньше для исследований такого уровня пациентам приходилось выезжать за пределы республики, теперь же жизненно необходимые анализы можно будет сдать в Дагестане", - отмечается в сообщении.
По словам Гаджиибрагимова, развитие службы онкогематологии в Дагестане - одно из "важных и приоритетных направлений, где точность и оперативность диагностики спасает жизни".
"Мы планируем дальнейшее развитие службы в республике. В Республиканской клинической больнице выделено и расширено отделение онкогематологии на 50 коек. Ранее оно находилось в составе отделения гематологии, где лечились пациенты с самыми различными заболеваниями крови. Теперь пациенты, нуждающиеся в химиотерапии, будут получать лечение в новом отделении онкогематологии, у которого будет создано собственное реанимационное отделение, а также в составе отделения будут функционировать пять коек дневного стационара", - приводятся слова министра на сайте.
Цели нацпроекта
Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" является одним из ключевых в нацпроекте "Здравоохранение". Ожидается, что его реализация позволит снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. Уже 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах.
Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.