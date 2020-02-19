В Дагестане внедрены новые методы для выявления рака крови

Власти Дагестана планируют впервые внедрить высокоточные методы диагностики при злокачественных новообразованиях крови. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства здравоохранения республики по итогам селекторного совещания Минздрава РФ по вопросу реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Участие в совещании от Дагестана приняли первый зампредседателя правительства республики Анатолий Карибов, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, директор территориального ФОМС Ильяс Мамаев, руководитель регионального управления Росздравнадзора Тамирлан Мухамедов и другие.

"Сложные высокоточные методы диагностики, такие как иммуногистохимические исследования при злокачественных новообразованиях крови, впервые будут внедрены в Дагестане. Как было отмечено на совещании, в настоящее время проводится работа по заключению договоров с организациями, выполняющими данные исследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пациентов диагностика будет "абсолютно бесплатной, высокотехнологичные анализы оплачиваются в рамках госгарантий за счет средств ОМС". "Это позволит значительно улучшить точность диагностики и проводить динамический контроль эффективности химиотерапии лейкозов. Раньше для исследований такого уровня пациентам приходилось выезжать за пределы республики, теперь же жизненно необходимые анализы можно будет сдать в Дагестане", - отмечается в сообщении.