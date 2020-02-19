Роспотребнадзор Дагестана ввел карантин в 9 образовательных учреждениях

С начала февраля Управлением Роспотребнадзора по РД вынесены Постановления о введении карантина в 9 образовательных учреждениях республики (6 школ, 2 детских сада, 1 ВУЗ).

Причиной приостановления учебного и воспитательного процесса явилось обострение ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями: детский сад «Дюймовочка» с.Султанянгиюрт и «Ласточка» г. Кизилюрт, «Атланаульская гимназия» и «Такалайская СОШ» Буйнакский район, «Сафаралинская СОШ» и «Аджидадинская СОШ» Кумторкалинский район, «Дубкинская СОШ им.Н.Салимханова» п.Дубки, «Учкентская СОШ» с.Учкент, «Исламский университет им. Сайфуллы Кади», г. Буйнакск.

Число отсутствующих детей по причине болезни по образовательным учреждениям превысило 20%. Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостановлены на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа).

Эпидемиологи Роспотребнадзора Дагестана отмечают, что срок ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях может быть продлен до стабилизации ситуации с заболеваемостью ОРВИ.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Республики Дагестан в целом остается на неэпидемическом уровне. Превышение эпидемических порогов по совокупному населению не отмечено на всех административных территориях республики.

Согласно последним данным еженедельного мониторинга, за минувшую неделю (10-16 февраля 2020 г.) в республике зарегистрировано 5 537 случаев ОРВИ (ИП – 18,7) при установленном эпидемическом пороге – 21,4.

В г. Махачкале зарегистрировано 1 724 случаев заболевания ОРВИ, что составило 24,4 на 10 тысяч населения, эпидемический порог – 30,6, превышение порогового уровня среди возрастных групп не отмечено.

Управление Роспотребнадзора по РД призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы (школы, детсады и пр.), а также напоминает о необходимости профилактики по предупреждению заболеваний ОРВИ и гриппом:

· после посещения массовых мероприятий, после улицы и общественного транспорта тщательно мойте руки с мылом;

· прикрывайте рот и нос салфеткой/платком при кашле, чихании;

· употребляйте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон):

· пользуйтесь маской в местах скопления людей;

· избегайте тесного контакта с людьми, которые имеют признаки гриппа, ОРВИ;

· чаще проводите влажные уборки помещений и проветривание;

· при наличии симптомов заболевания – оставайтесь дома и обратитесь к врачу.

Ежедневный мониторинг за посещаемостью детей в школах, детских дошкольных организациях, в ВУЗах и колледжах продолжается.