Ранее, он занимал должность директора ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».
С 4 мая 2016 г. по 1 февраля 2018 г. – заместитель директора ГБУ РД «Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», г. Махачкала.
С 12 марта 2018 г. –заместитель директора ГБУ«Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».
С 1 мая 2019 г. –исполняющего обязанности директора театра.
С 25 ноября 2019 г. назначен директором ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».
Год рождения – 15.01.1968 г., уроженец с. Уркарах Дахадаевского района Республики Дагестан.
С 1975 по 1985 гг. учился в Уркарахской средней школе.
С 1986 по 1988 гг. проходил военную службу в рядах Вооруженных сил СССР.
С 1996 по 2004 гг. учился в Дагестанском государственном университете г. Махачкала на юридическом факультете по специальности «Юриспруденция».
Семейное положение – женат.