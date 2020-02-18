В Дагестане назначен новый директор даргинского театра

Ранее, он занимал должность директора ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».

С 4 мая 2016 г. по 1 февраля 2018 г. – заместитель директора ГБУ РД «Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», г. Махачкала.

С 12 марта 2018 г. –заместитель директора ГБУ«Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».

С 1 мая 2019 г. –исполняющего обязанности директора театра.

С 25 ноября 2019 г. назначен директором ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».

Год рождения – 15.01.1968 г., уроженец с. Уркарах Дахадаевского района Республики Дагестан.

С 1975 по 1985 гг. учился в Уркарахской средней школе.

С 1986 по 1988 гг. проходил военную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

С 1996 по 2004 гг. учился в Дагестанском государственном университете г. Махачкала на юридическом факультете по специальности «Юриспруденция».

Семейное положение – женат.