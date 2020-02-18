ЗАМАНА - Новый Hyundai Solaris представили официально

Новый Hyundai Solaris представили официально

Автор
18 февраля, 2020. Вторник 15:53
Новый Hyundai Solaris представили официально

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Новый Hyundai Solaris представили официально
Информация

Автомобиль получил новые бамперы, решетку радиатора с сетчатым рисунком, светодиодные фары и фонари. Кроме того, у новинки появилась мультимедийная система «Яндекс-Авто» с большим экраном, новая приборная панель, дефлекторы обдува для задних пассажиров, дополнительные USB-разъемы, электрорегулировка поясничного подпора сидений.

Что касается технической части, то обновленный Hyundai Solarisпо-прежнему оснащается 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с., а также с 1,6-литровым агрегатом, развивающим 123 л.с. Коробки передач — механическая или шестиступенчатый автомат.

 

Прочитано 7 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top