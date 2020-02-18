Новый Hyundai Solaris представили официально

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль получил новые бамперы, решетку радиатора с сетчатым рисунком, светодиодные фары и фонари. Кроме того, у новинки появилась мультимедийная система «Яндекс-Авто» с большим экраном, новая приборная панель, дефлекторы обдува для задних пассажиров, дополнительные USB-разъемы, электрорегулировка поясничного подпора сидений.

Что касается технической части, то обновленный Hyundai Solarisпо-прежнему оснащается 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с., а также с 1,6-литровым агрегатом, развивающим 123 л.с. Коробки передач — механическая или шестиступенчатый автомат.