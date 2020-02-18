Сергей Кравцов высоко оценил достигнутые в Дагестане результаты в сфере образования

Находящийся с рабочим визитом в Дагестане министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на совещании с участием Главы Дагестана Владимира Васильева высоко оценил достигнутые в республике результаты в сфере образования.

В работе совещания, которое прошло сегодня, 17 февраля, в Доме Дружбы, приняли также участие Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Владимир Иванов, врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, первый вице-спикер дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов, вице-спикер Елена Ельникова, зампреды Правительства, депутаты, руководители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и другие.

В своем выступлении Сергей Кравцов поблагодарил Главу республики за работу и внимание, которое он уделяет системе образования.

Министр рассказал, что до начала совещания вместе с председателем Правительства Дагестана Артёмом Здуновым он посетил одну из школ Махачкалы, которая будет сдана в эксплуатацию уже в марте этого года. Он обратил внимание на то, что в этом районе города будет решена важная проблема – обучение в три смены. Вопрос ликвидации трехсменного режима обучения в школах глава ведомства считает одним из приоритетных, так как он связан с качеством образования. В этом направлении в Дагестане проводится значительная работа.

Кравцов также выделил другой вопрос, который успешно решается в республике, - обеспечение образовательных учреждений школьными автобусами: «Как я понимаю, уже заменены все автобусы, которые эксплуатируются свыше десяти лет. В настоящее время за счет дополнительных налогов закуплено порядка 100 автобусов. Это очень важная работа, касающаяся безопасности детей».

Положительно оценил глава Минпросвещения России и работу по обеспечению школ учебниками: «В свое время эта проблема была для республики одной из ключевых. Сегодня она уже решена, что подтвердили и директора школ, и учителя».

По его словам, есть определенные результаты и по другим направлениям, в том числе в части объективности проведения Единого государственного экзамена. «Уверен, что этот уровень сохранится, и ни у кого не возникнет вопросов по поводу качества образования», - заявил Кравцов, заметив при этом, что ЕГЭ – это возможность для школьников в одинаковых условиях показать свои знания и поступить в высшие или средние учреждения образования.

Далее министр напомнил, что перед Дагестаном стоят и другие задачи, в числе которых – озвученные Президентом в национальных проектах и в послании. Речь, в частности, идет об обеспечении детей горячим питанием, поддержке классных руководителей, строительстве новых школ и детских садов и другие.

Следующий вопрос, на который министр обратил внимание участников совещания, – помощь школьникам, которые испытывают трудности в обучении. Он призвал работать в этом направлении через институты повышения квалификации, оказывать помощь со стороны педагогического института и методических служб. Необходимую методическую поддержку готово оказать и министерство просвещения РФ.

«Работа проделана значительная, но еще многое предстоит сделать», - заключил Кравцов.