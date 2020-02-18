ЗАМАНА - Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ

Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ

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18 февраля, 2020. Вторник 11:11
Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ

Глава Дагестана Владимир Васильев поручил главам муниципальных образований и городских округов взять на личный контроль вопрос организации на их территориях Единых государственных экзаменов.

Владимир Васильев поручил главам муниципалитетов Дагестана взять на личный контроль организацию ЕГЭ
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Соответствующее поручение руководитель республики озвучил сегодня, 17 февраля, на совещании по вопросу «О готовности Республики Дагестан к проведению единого государственного экзамена в 2020 году» с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, находящихся с рабочим визитом в Дагестане.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Владимир Иванов, первый вице-спикер дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов, вице-спикер Елена Ельникова, зампреды Правительства, депутаты, руководители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и другие.

Владимир Васильев напомнил, что в числе ключевых задач в сфере образования, стоящих сегодня перед республикой, - организация и проведение на высоком уровне государственных экзаменов.

В этой связи он нацелил участников совещания на необходимость беспристрастного отношения к его проведению. «Обращаюсь к главам муниципальных образований и городских округов: прошу взять под личный контроль организацию предстоящих ЕГЭ. И помнить об ответственности. Но не ценой повышения показателей, а качества образования», - подчеркнул Владимир Васильев.

 

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