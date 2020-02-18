Глава Дагестана: «Наша главная ценность – дети, мы должны им дать качественное образование»

«Наша главная ценность – это дети, и мы должны им дать качественное образование», – заявил сегодня Глава Дагестана Владимир Васильев, выступая на совещании с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

Отметим, федеральные чиновники прибыли сегодня с рабочим визитом в Дагестан. В рамках визита состоялась встреча с главой республики Владимиром Васильевым. Гости также посетили одну из столичных школ, которая будет введена в эксплуатацию в следующем месяце. А в столичном Доме Дружбы состоялось расширенное совещание по вопросу «О готовности Республики Дагестан к проведению единого государственного экзамена в 2020 году» с участием руководителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутатов, представителей педагогического сообщества.

Владимир Васильев поблагодарил Минпросвещение России и Рособрнадзор за оказываемую республике помощь и поддержку. Он подчеркнул, что в Дагестане проделана значительная работа в сфере образования, и та положительная оценка, которую сегодня дали федеральные чиновники, – это заслуга, в том числе, муниципалитетов. Но еще большая цена этой заслуги, по мнению руководителя республики, – это уровень знаний детей, это будущее и гордость Дагестана.

При этом Владимир Васильев обратил внимание на то, что есть разные ученики, кто-то из них хорошо учится, достигает значительных успехов, а кто-то нет. «Не скрою, мы очень гордимся победителями. Но рядом с ними есть ребята, которые отстают. Прошу всех, кто непосредственно занимается этими вопросами, особенно глав, с любовью решать их, не подходить формально», – сказал Глава Дагестана, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что в республике еще остается много нерешенных проблем в сфере образования, и ими надо заниматься. «Мы не можем никак завершить обучение в три смены, не можем пока решить задачу по питанию надлежащим образом всех детей в школах, и эта наша боль, наша задача. Это моя ответственность и каждого главы, присутствующего в этом зале. Мы должны подумать и неформально отнестись к этому вопросу. Решая сложные задачи, нам важно понимать, что сможем это сделать, вместе концентрируя наши усилия», – сказал Васильев.

Далее он сообщил, что до 2023 года на территории Дагестана запланировано строительство 33 школ в рамках нацпроекта «Образование». Но при этом, подчеркнул руководитель республики, будет продолжена работа по снижению объектов незавершенного строительства. «Благодаря тому, что вы помогли пополнить бюджет, мы за счет дополнительных поступлений решаем проблемы долгостроя. Сумма по ним составляет более 40 млрд рублей. Вложив небольшие средства, мы можем получить значительный эффект», – отметил Владимир Васильев.

Он также рассказал, что в ближайшее время в республике планируется достроить 17 объектов образования: 5 детских садов и 12 школ, две из которых строится в рамках нацпроекта «Образование». При этом за короткий период в республике было отремонтировано свыше 300 образовательных учреждений. «Муниципалитеты вкладывают средства в размере не менее 15%, часть средств дают спонсоры, еще 2 млн рублей выделяет республиканский бюджет. Некоторые предприниматели отказались от бюджетных средств, решили сами привести школы в надлежащее состояние. Спасибо им большое. Это огромный потенциал, когда общество пришло в школу», – подчеркнул руководитель республики.

Он также рассказал, что в истекшем году в республиканском бюджете было предусмотрено 50 млн рублей, за счет которых полсотни учителей направили работать в сельскую местность. В этом году сумма увеличена до 130 млн рублей. Принимаемые меры, уверен Глава Дагестана, позволят решить проблему дефицита педагогических кадров в сельских школах.

Отдельно коснулся Владимир Васильев уровня знаний учителей: «Нам нужно повышать качество педагогического образования. Важно, чтобы у нас были педагоги высокого качества. Обращаю внимание на это собравшихся».

Другой вопрос – создание рабочих мест для выпускников. По мнению Главы Дагестана, уже сегодня надо думать, куда в будущем трудоустраивать детей, которые сегодня учатся, показывают хорошие знания. Он уверен, что данную проблему удастся решить за счет создания высокотехнологичных рабочих мест. Работа в этом направлении будет начата уже в этом году.

Среди ключевых задач на текущий год Владимир Васильев выделил проведение на высоком уровне Единого государственного экзамена. Он подчеркнул, что проходить он должен беспристрастно, и поручил главам муниципальных образований взять данный вопрос под личный контроль.

«Наша главная ценность – это наши дети. Поэтому прошу к вопросу проведения ЕГЭ отнестись очень серьезно. Не завышая показатели, не оказывая давления, только с заботой и любовью надо решать вопросы. Как мы проведем эту работу – таким будет наше будущее», – подчеркнул Васильев.