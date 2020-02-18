Владимир Васильев: «Какого мы воспитаем школьника, таким будет и Дагестан»

В махачкалинском Доме Дружбы Глава Дагестана Владимир Васильев и Министр просвещения России Сергей Кравцов поделились с журналистами своими впечатлениями о готовности региона к проведению ЕГЭ и раскрыли другие вопросы сферы образования. В пресс-подходе также приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов, вице-премьер – министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

Первый вопрос, адресованный федеральному руководителю, касался так называемого ЕГЭ-туризма – практики, когда учащиеся переезжают для сдачи экзаменов, рассчитывая на менее строгий контроль на новом месте. Отвечая на вопрос, Сергей Кравцов сказал: «Шестой год подряд единый государственный экзамен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в регионах Северного Кавказа, проходит максимально объективно. Но, судя по вашему вопросу, я понимаю, что нужно усилить информационную работу. Рособрнадзор следит за каждым выпускником, где он учился, где живет и где сдает экзамены. В случае переезда прослеживается, оправдан ли и объективен ли он».

Не обошли стороной журналисты и трёхсменный режим обучения. Было озвучено, что он сохраняется в четырех регионах России, в том числе в Дагестане. Представители СМИ поинтересовались, каков прогноз министра относительно решения этой проблемы.

В этой связи Сергей Кравцов сказал: «Мы сегодня обсуждали этот вопрос. С начала этого года он уже, можно считать, ликвидирован в одном из районов города Махачкалы. Эта работа продолжается. Мы учитываем такие позитивные моменты, как увеличение рождаемости в республике, и будем максимально оказывать поддержку. Я уверен, эта проблема решится в ближайшие годы». Среди вопросов, которые задали гостю, был и тот, который затрагивал уровень подготовки городских и сельских школьников к ЕГЭ. Говоря о мерах, которые могут помочь отстающим, министр отметил: «За шесть лет Рособрнадзором выстроена единая система оценки качества образования. И сегодня мы знаем, какое качество образования, начиная с 4-го класса, по каждому предмету, в каждой российской школе, в том числе и по Республике Дагестан. Сегодня мы детально и очень подробно обсудили этот вопрос с Главой республики, который очень содержательно вникает в вопросы школьного образования. Есть хорошие результаты и в сельских школах. Есть прекрасные сельские школы и прекрасные сельские учителя. Но проблемы, о которых вы говорите, они имеются. И здесь очень важна точечная работа, чтобы каждый школьник в независимости от того, где он проживает, мог получить качественное образование».

Особенно интересовали журналистов решения, которые будут приняты по итогам сегодняшней встречи. Актуальной, например, остаётся проблема трёхсменного обучения. Комментируя, Уммупазиль Омарова сказала: «Решение этой проблемы осложняется не только высокой рождаемостью, но и активной внутренней миграцией. Мы эту проблему решаем. Сегодня мы посетили школу, где создано 600 новых ученических мест с целью ликвидации трёхсменного режима обучения. И эта работа продолжается».

Со своей стороны Председатель Правительства РД Артём Здунов отметил, что необходимо точечно строить школы именно в тех местах, где остаётся нерешённым вопрос трёхсменного обучения. Кроме мероприятий в рамках нацпроекта «Образование», по его словам, на эти цели направляются и региональные средства, в частности, приводятся в нормативное состояние ветхие школы.

«В этом году мы вводим две школы для ликвидации трехсменного режима обучения. То есть из трехсменного режима будет переведено 900 мест, а их общее количество составляет 3700», – сообщил премьер-министр региона, уточнив при этом, что активно идёт строительство новых школ.

Особое внимание он уделил вопросу незавершенного строительства. Сегодня все эти объекты находятся в поле зрения органов власти, и запланировано выделить средства на их завершение, в том числе из федерального бюджета.

«Это тоже большой потенциал, но мы будем стараться в первую очередь строить именно в тех районах, где находятся 23 школы с трехсменным режимом обучения», – заявил Артём Здунов.

В продолжение темы целесообразности строительства образовательных организаций Владимир Васильев привёл в пример просьбу жителей одного из сёл по поводу возведения школы на 144 мест. С учётом того, что в селе такого количества детей школьного возраста нет, средства в этом случае будут использованы нерационально. В этой связи руководитель субъекта выразил мнение, что нужен индивидуальный подход.

«Ответственно и, самое главное, отвечая за результат, мы будем работать. Мы серьезно занялись незавершённым строительством. Вдумайтесь, какой потенциал: на сумму 40 млрд у нас объектов незавершенного строительства. Сейчас важно не просто построить школу, а вложить туда, где есть или будут ученики к моменту введения в строй. Непростая задача», – признал Владимир Васильев.

Отдельно остановился руководитель республики на теме развития горных территорий. «Мы будем создавать условия для того, чтобы в горах люди жили и работали. Главное сейчас – решить жизненно-важные проблемы людей, обеспечить всем равный доступ к самому необходимому», – отметил он. Именно поэтому, добавил Владимир Васильев, сегодня такое внимание уделяется вопросу обеспечения качественной водой дагестанцев.