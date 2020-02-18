ЗАМАНА - Обновленный Hyundai Solaris дебютирует 18 февраля

Обновленный Hyundai Solaris дебютирует 18 февраля

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18 февраля, 2020. Вторник 09:07
Обновленный Hyundai Solaris дебютирует 18 февраля

Компания Hyundai продемонстрировала финальный дизайн обновленной генерации Hyundai Solaris, которая в скором времени появится в продаже в России.

Обновленный Hyundai Solaris дебютирует 18 февраля
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В свою очередь, данная новинка может похвастаться обновленными бамперами, улученной решеткой радиатора, а также стильной светодиодной оптикой новой формы. Также изменения коснулись формы задних фонарей. Автомобиль может похвастаться обновленным мультимедийным комплексом с сенсорным экраном.

Что касается параметров производительности, то они пока удерживаются в тайне и будут известны в рамках официальной презентации, которая состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге. Прогнозируется, что новинка Hyundai Solaris окажется более производительной, чем предшественник.

 

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