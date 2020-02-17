ЗАМАНА - Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»

Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»

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17 февраля, 2020. Понедельник 13:29
Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»

Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период. Об этом заявил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов в ходе пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан».

Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»
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Министр сообщил, что в 2019 году была начата работа по корректировке подходов к формированию республиканской инвестиционной программы.  «В 2020 году инвестиционная программа впервые утверждена на трехлетний период и впервые за 20 лет решение Правительства об утверждении программы принято в январе, т.е. в самом начале финансового года. Это говорит о том, что каждый житель республики, каждый муниципалитет, министерства, ведомства могут видеть в программе объемы финансирования пообъектно на 3 года вперед. Уже сейчас, с начала финансового года, все главные распорядители бюджетных средств смогут приступить к контрактации и начать работу. Это возможность для заключения долгосрочных контрактов.  Мы уже сейчас исключим возможные судебные разбирательства, споры между подрядными организациями. Также это ускорит проведение строительных работ. Нашему бизнесу, в том числе строительному, мы даем возможность планировать свою финансово-хозяйственную деятельность на долгосрочный период.  Каждая школа, детский сад и другие объекты требуют оборудования, инвентаря, и здесь бизнес, занятый таким производством, может видеть объем финансирования на 3 года вперед и планировать свою деятельность», – прокомментировал он.  Султанов добавил, что в 2020 году утвержденный объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составил более 9 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей превышает уровень 2019 года (а к 2017 году – более чем в 7,5 раза). Предусмотрено финансирование 302 объектов во всех муниципальных образованиях республики.

 

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