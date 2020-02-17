Камильгерей Салгереев извинился некорректное высказывание о деятельности хореографических кружков
- Автор Габи
- 17 февраля, 2020. Понедельник 10:18
Стало известно, что заместитель Хасавюртовской мечети Камильгерей Салгереев извинился за то, что оскорбительно высказался о деятельности хореографических кружков. Подробнее смотрите на видео
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